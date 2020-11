Reggina: Plizzari suona la carica e Faty…lo segue (sui social)

Lontano dai campi da oltre un mese per la positività al Covid 19 riscontrata in Islanda mentre era in ritiro con la nazionale under 21, Alessandro Plizzari portiere della Reggina vuole tornare in campo. Il giovanissimo scuola Milan, “negativo” ai due tamponi nella scorsa settimana, è comunque pronto al rientro dopo la sosta. Proprio ieri il portiere amaranto tramite la sua pagina instagram ha pubblicato una foto dell’allenamento e di una sua parata in presa distesa a terra. “Finalmente in campo con i miei compagni. E’ passato più di un mese, come mi mancava.Ora sotto con il lavoro”, ha scritto Plizzari.

Il suo post tra le tante interazioni ha subito ottenuto quella di un compagno in amaranto, anche lui fermo ai box per infortunio, Ricardo Faty che ha commentato con l’emoji del braccio, come a voler dire “Forza Alessandro”.