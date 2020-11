Reggina, il report odierno: prosegue il piano anti-Pisa

Terzo allenamento settimanale per gli amaranto, intenti a sfruttare al meglio la sosta per poi affrontare al Granillo il Pisa in una partita da vincere a tutti i costi. La seduta odierna, è stata aperta ai giornalisti.

Avvio dedicato alla parte atletica, poi le prime esercitazioni tecnico-tattiche. Squadra inizialmente divisa in due gruppi, con Toscano che ha curato i movimenti difensivi e Napoli che ha testato lo status di centrocampisti offensivi ed attaccanti. Le prove tattiche, sono poi proseguite a tutto campo.

A seguire, la consueta partitella a campo ridotto. Con la pettorina gialla sono stati schierati Plizzari, Loiacono, Gasparetto, Liotti, Rolando, Folorunsho, Crisetig, Bellomo, Menez e Denis. In maglia nera invece, Guarna, Marcucci, Stavropoulos, Rossi, Situm, Bianchi, De Rose, Di Chiara, Mastour, Charpentier e Peli. Portieri in grande spolvero, il guizzo del giovane Peli ha deciso il risultato a favore dei neri (1-0). L’allenamento è stato concluso da alcuni esercizi di stretching.

Capitolo indisponibili. Esce finalmente dall’infermeria Plizzari, il quale, dopo la guarigione dal Covid, adesso è completamente recuperato. Thiago Cionek, invece, continua a dover fare i conti col problema alla caviglia: per tale motivo, l’ex Spal e Palermo oggi non si è allenato, limitandosi al lavoro in palestra. Out anche Vasic e Faty.