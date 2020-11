L’agente Luca Urbani a RNP: “Reggina potenzialmente da playoff se a Gennaio dovessero arrivare rinforzi”

Luca Urbani è uno degli Agenti più conosciuti nel panorama calcistico italiano, particolarmente “ferrato” in serie B dove numerosi suoi assisti, su tutti Marco Varnier (al Pisa in prestito dall’Atalanta), Andrea D’Errico (Monza) e Luca Ghiringhelli (difensore del Cittadella) recitano un ruolo da protagonisti. In una intervista a Reggionelpallone Luca Urbani descrive l’attuale momento del calcio italiano, commenta la partenza della Reggina ed esprime il suo parere su questo campionato di serie B. Nel febbraio scorso Luca Urbani ha ricevuto il premio come miglior procuratore sportivo della serie B.

Come analizza la situazione attuale del calcio vista l’emergenza Covid, sia dal punto di vista sportivo che economico per le società?

“La situazione è molto complessa perché assistiamo continuamente ad interruzioni, slittamenti, rinvii forzati. È difficile concepire le classifiche e far previsioni in merito. Inoltre, i calendari sono quasi saturi. Economicamente, è palese il mancato introito al botteghino ed alle voci sponsor. L’assenza del pubblico poi toglie pathos a questo sport meraviglioso!”

A febbraio ha ricevuto il premio come miglior procuratore della stagione 2018/19 per quanto riguarda la Serie B.

“Il premio di miglior procuratore di B 2018/2019 mi ha dato una grande gioia perché vivo il mio mestiere con estrema passione, serietà e professionalità. È un riconoscimento importante che premia anni di sacrifici”.

Vista la sua esperienza come valuta questo campionato di serie B, al netto dell’emergenza Covid, quali sono le squadre secondo lei favorite? Da Agente importante quali possono essere i giovani protagonisti?

“La B resta il campionato più affascinante per difficoltà, intensità ed equilibrio. Non è cambiato nemmeno con la riduzione a 20 squadre. Le favorite, a mio avviso, sono Lecce, Monza e Spal poi Brescia, Empoli e Frosinone. Occhio anche a Chievo e Cittadella. I migliori giovani sono Varnier, Ricci, Gaetano, Tsadjout, Colpani ma almeno altri dieci-quindici potrei citarne”.

La Reggina è partita con alcuni passi falsi. Come giudica questo avvio di campionato degli amaranto e dove può arrivare la formazione di Toscano?

“La Reggina è partita bene con 4 punti nelle prime due ed un Menez straripante. Ne ha gettati alle ortiche altrettanti per episodi tipo Chiavari nel finale o i due rigori decisivi falliti con Cosenza e Spal. Solo l’Empoli finora le è stata superiore. La squadra non è mai stata al completo per varie vicissitudini. Taibi ha inserito calciatori esperti del campionato e non solo in una rosa vincente. Sono curioso di vedere Charpentier appena pronto. La squadra è già da centro classifica ma potenzialmente da playoff se a Gennaio dovesse aggiungere un paio di calciatori. Al resto ci penserà la sapiente mano del reggino doc Mimmo Toscano”.

v.i.