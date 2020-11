Ex Reggina: Bianchimano e Sounas trascinano il Perugia, nel Gubbio il gol è “amaranto”

In campo anche ieri la serie C che ha disputato il turno infrasettimanale. Nel girone B vola il Perugia che batte il Padova nello scontro diretto per 3 a 0 e aggancia i veneti in vetta alla classifica. Trascinatori del successo due ex Reggina, Andrea Bianchimano che realizza una doppietta decisiva e Dimitri Sounas probabilmente il migliore in campo (il greco si è anche guadagnato un calcio di rigore).

Prima vittoria in campionato per il Gubbio che espugna Ravenna grazie alle super prestazioni di ex calciatori amaranto (alcuni non particolarmente rimpianti a Reggio). Infatti la vittoria è frutto sia delle reti di Federico Gerardi (50 gettoni con la maglia amaranto) e Miguel Angel Sainz-Maza (10 presenze con la Reggina nel 2013/2014) che delle parate di Cucchietti, specie quella in avvio che ipnotizza Ferretti.