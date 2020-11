Corsi (pres. Empoli): ”Il tifo del Granillo e le assenze, ecco cos’è mancato alla Reggina”

La Reggina è giunta alla sosta reduce dal pesante 3-0 contro l’Empoli, risultato che ha permesso ai toscani di arrivare a tale stop da capolista, a quota 16 punti ed in concomitanza concomitanza con il Chievo. Della gara del ”Castellani” di sabato scorso ne ha parlato il presidente degli azzurri Fabrizio Corsi, intervenuto sulle colonne della Gazzetta del Sud.

Secondo l’opinione del massimo dirigente dei toscani, gli amaranto ad oggi hanno pagato due elementi: le assenze (nello specifico della gara con l’Empoli) e l’assenza del pubblico (in generale finora). “Nel primo tempo – dice a Gazzetta del Sud – ho visto una buona Reggina, organizzata bene per come ci aspettavamo. Nella ripresa, invece, forse hanno pagato troppo l’assenza di giocatori come Ménez e Lafferty, fermo restando che siamo stati bravi anche noi”.

Sull’essere matricola, invece, Corsi ha le idee chiare e pensa che i calabresi siano stati penalizzati dalle ‘porte chiuse’ negli stadi: “Secondo me è un vantaggio perchè si vola sulle ali dell’entusiasmo, ma la Reggina in questo momento paga l’assenza del proprio pubblico perchè il tifo al Granillo ha sempre dato una marcia in più. E’ comunque una squadra di esperienza e valori, guidata da un allenatore molto bravo, per cui non credo che avrà difficoltà ad inserirsi tra le protagoniste”.