Accadde oggi: Bianchi-gol, annullata la penalizzazione in classifica

12 novembre 2006, undicesima giornata di andata, serie A. La Reggina, data per spacciata ad inizio torneo causa i 15 punti di penalizzazione, sta stupendo tutti. Gli amaranto, ancora a secco di vittorie in trasferta, sono ad un passo dal cancellare il “segno meno” in classifica, anche se la sfortunatissima sconfitta interna contro il Catania ha rallentato la “mission impossible”.

Sul campo del Siena di Mario Beretta (nella foto, i tifosi reggini presenti quel giorno), i ragazzi di Mazzarri devono fare i conti con l’assenza pesantissima di Amoruso, ma giocano un’altra gara di grande personalità. Nel primo tempo, la dea bendata sembra aver deciso di voltare nuovamente le spalle: dopo le grandi parate di Lupatelli contro il Catania, gli amaranto si ritrovano di fronte un altro portiere in ottima forma, dal momento che Manninger è decisivo sui tiri di Leon e Modesto.

La musica cambia nella ripresa. Proprio nel momento migliore dei toscani, che avevano perso per infortunio il grande ex Ciccio Cozza, la compagine dello Stretto si guadagna un rigore per atterramento di Mesto ad opera di Molinaro. Sul dischetto si presenta Bianchi, la tensione ospite è tutta nell’immagine di Walter Mazzarri, che al momento dell’esecuzione si gira dall’altra parte e da vita ad un gesto scaramantico che non ha bisogno di troppi commenti…

L’esecuzione del bomber è perfetta, il destro tutto “rabbia e precisione” non lascia scampo al portiere locale. Mancano 19 minuti, ma il risultato non cambierà più: Siena 0 Reggina 1, Lucarelli e compagnia raggiungono finalmente lo “zero” in classifica.

Un’altra pagina epica, una delle tante che condurranno verso un’impresa indimenticabile.

Di seguito, il tabellino di quel Siena-Reggina.

SIENA-REGGINA 0-1

Siena: Manninger; Negro, Gastaldello, Rinaudo, Molinaro; Antonini (27’st Chiesa), D’Aversa, Vergassola, Cozza (45’pt Candela); Bogdani, Frick (17’st Corvia). Allenatore: Beretta.

Reggina: Pelizzoli; Lanzaro, Lucarelli, Aronica; Mesto (40’st Giosa), Tognozzi, Amerini, Tedesco, Modesto; Leon (37’st Missiroli); Bianchi (47’st Rios)

In panchina: Campagnolo, Barillà, Carobbio, Nielsen, Rios.

Allenatore: Mazzarri.

Arbitro: Rizzoli di Bologna.

Marcatore: 26’st Bianchi (rig)

Note-Spettatori 10mila circa, nel settore ospiti presenti trecento sostenitori amaranto. Ammoniti: Lanzaro, D’Aversa, Lucarelli, Frick, Leon, Negro, Gastaldello, Tedesco, Giosa. Angoli: 10-3. Recupero: 1′; 4′.