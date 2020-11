Reggina, ultime dall’infermeria: Plizzari ok, Vasic aspetta l’esito del tampone dopo il ritorno dalla Svezia

Regolarmente in gruppo, dall’inizio alla fine. Alessandro Plizzari si è gettato definitivamente alle spalle il Covid, così come comunicato dallo stesso giovane portiere tramite social e così come visto nella seduta d’allenamento di questa mattina. Un altro recupero importante dunque, dopo quello di Gabriel Charpentier.

I calciatori alle prese con problemi fisici, al momento, sono due. Thiago Cionek non ha ancora smaltito il problema alla caviglia, il difensore polacco continua a svolgere lavoro in palestra con la speranza che entro la prossima settimana le cose possano definitivamente migliorare. Ricardo Faty invece, così come riportato la scorsa settimana dovrebbe rivedersi al Sant’Agata ad inizio dicembre (stiramento all’adduttore per il mediano francese).

Capitolo Vasic. L’attaccante svedese, approfittando della sosta, aveva chiesto ed ottenuto l’autorizzazione per recarsi in patria a trovare la sua famiglia. Rientrato a Reggio, il calciatore aspetta l’esito del tampone: qualora non sorgessero ulteriori problemi dunque, Vasic si riaggregherà al gruppo già domani mattina, così come comunicato questa mattina nel corso dell’allenamento.