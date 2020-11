Bomber Zampaglione crede nella Reggina: “Può arrivare ai playoff”. L’intervista di RNP

Nel suo curriculum una “valanga” di gol realizzati nei principali campionati dilettantistici tra serie D ed Eccellenza, Mimmo Zampaglione è un bomber di razza che nella stagione 2015/2016, quella della Reggina che ripartiva dalla serie D, ha indossato anche la maglia amaranto. Oggi Zampaglione guida l’attacco del Locri, protagonista nel campionato di Eccellenza: prima dello stop forzato ai campionati, la squadra jonica viaggiava a vele spiegate. Cinque vittorie su cinque gare primo posto in classifica e un tandem d’attacco autore già di sette rei, frutto dei tre gol dello stesso Zampaglione e dei quattro messi a segno dal compagno di reparto Catania.

Zampaglione ai microfoni di RNP ha commentato la situazione derivante dallo stop forzato e analizzando anche il cammino della Reggina fino al momento.

La sospensione per l’emergenza Covid dei campionati dilettantistici

“Viviamo male questa interruzione perché abbiamo dovuto sospendere in un momento in cui stavamo facendo molto bene e anche se abbiamo un programma di allenamento individuale risentiamo della mancanza di allenamento in squadra perché siamo un gruppo molto coeso. Spero che torneremo in campo prima possibile, il desiderio di tutti è che la situazione possa tornare alla normalità quanto prima” ha detto a Rnp, Mimmo Zampaglione.

Sulla possibilità che un torneo “spezzato” per lungo tempo possa falsare il risultato finale, il bomber locrese è abbastanza chiaro, così come non nasconde quali siano gli obiettivi della sua squadra per questa stagione. “Sì, credo che un campionato non giocato con continuità possa andare ad incidere anche sul risultato finale. Non nascondiamo che lottiamo per vincere campionato e andare avanti in Coppa Italia, obiettivi che ci siamo prefissati con la società a inizio anno. Il mio obiettivo personale – aggiunge Zampaglione – è giocare con continuità, dare sempre il meglio per il Locri e, perché no, superare i gol dello scorso anno”.

La serie B ed il cammino della Reggina

“Seguo il campionato della serie B, con un attenzione particolare alla Reggina e penso che tranne quella con l’Empoli le altre gare siano state condizionate da episodi sfavorevoli. Credo che la Reggina arriverà nei play off, ricordiamoci che è una neo promossa e bisogna avere pazienza. Il campionato di B è molto equilibrato, vedo bene per i primissimi posti alcune squadre come Empoli, Lecce, Spal e penso che alla lunga anche il Monza verrà fuori. Queste compagini si giocheranno la promozione diretta ma ripeto la B è un campionato molto difficile e lungo dove ci vuole continuità di risultati”.

Della sua stagione in amaranto un ricordo su tutti: “Il ricordo più bello il goal contro la Palmese al 95 del 4-3, la gioia sotto la curva e il boato del pubblico, che emozione”.

v.i.