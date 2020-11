Statistiche Reggina, focus difesa: Loiacono imprescindibile, Stavropoulos mai utilizzato

Con la sosta forzata per gli impegni delle Nazionali la Reggina continua la preparazione per la prossima sfida al Granillo contro il Pisa. Reduce da due sconfitte consecutive la formazione amaranto ha necessità di tornare a far punti vista la classifica deficitaria. Dopo sette giornate di campionato vediamo le statistiche dei calciatori più utilizzati per Toscano, reparto per reparto dopo aver visto ieri quelle generale (statistiche reggina generali).

Reggina, le statistiche della Difesa

Nel reparto difensivo il capitano Giuseppe Loiacono è imprescindibile: con 578’ minuti giocati non solo è il calciatore più in campo del suo reparto ma anche dell’intera squadra (sette presenze per lui). Per Cionek e Rossi 404’ minuti a testa, con sei presenze per l’ex Spal e cinque per il centrale ex Parma. Daniele Gasparetto ha già collezionato 225 minuti sul terreno di gioco. Si è guadagnato spazio e fiducia anche il giovane Enrico Delprato che ha toccato quota 415 minuti. Due i portieri utilizzati: Enrico Guarna 5 presenze e 450’ minuti e Plizzari 2 presenze e 180’, fermato dal Covid ma pronto al rientro.