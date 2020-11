Reggina, proseguono le fatiche al Sant’Agata: il lavoro svolto oggi

Dalla giornata di ieri, la Reggina ha ripreso a lavorare al centro sportivo Sant’Agata in vista della gara di sabato prossimo (21 novembre) contro il Pisa. Lo ha fatto consapevole di avere a disposizione un periodo di tempo ad ampio raggio, decisamente più del solito vista la sosta per le Nazionali, che potrà servire per lavorare su determinati aspetti.

Mister Toscano ha ritrovato in gruppo Gabriel Charpentier, il cui apporto potrebbe permettere alla squadra di svoltare dopo qualche periodo di difficoltà. Si cercherà di far ritrovare il top della condizione anche ad altri due calciatori, mentre le assenze che persisteranno saranno quelle dei nazionali Delprato e Lafferty e dell’infortunato Faty. Nel frattempo, questa mattina la squadra ha svolto l’unica sessione di allenamento della giornata e si darà appuntamento a domani.

IL REPORT DELL’ALLENAMENTO ODIERNO

Altra mattinata di lavoro al centro sportivo Sant’Agata per il gruppo a disposizione di mister Toscano, iniziata in palestra e proseguita sul campo numero 1. La squadra ha eseguito esercizi con la palla, prima della classica partitella a metà campo.

Per la giornata di domani è prevista una seduta mattutina.

