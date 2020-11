Di Carlo (Vicenza): ”Io e Toscano simboli delle rispettive tifoserie. Non è più come l’anno scorso…”

La Serie B non è la Serie C. Lo hanno capito le neopromosse Reggina, Monza, Vicenza e Reggiana, con i rispettivi tecnici in primis che dovranno fare i conti con un campionato difficile ed insidioso. Le ‘quattro sorelle’, ad oggi, si trovano nel bel mezzo della classifica del campionato cadetto, precisamente tra la zona play-off e quella play-out, con il Monza che guida questa speciale classifica a quota 9 punti, la Reggiana e la Reggina a 7 ed il Vicenza a 6, seppur tutte le squadre eccetto i calabresi abbiano tra una e le due partite in meno.

Proprio il tecnico dei vicentini, Domenico Di Carlo, alle colonne della Gazzetta del Sud ha espresso il proprio giudizio sul campionato ed elogiato il tecnico degli amaranto Domenico Toscano, che ha affrontato lo scorso anno in coppa Italia e tornerà a farlo il 22 dicembre in una nuova dimensione: la Serie B.

“Quello che stiamo disputando è un campionato anomalo – dice il tecnico del Vicenza – a causa della mancanza del pubblico sugli spalti. Io e Toscano siamo simboli delle rispettive tifoserie, ma ci sono dei vantaggi e degli svantaggi. Quando vinci è tutto più esaltante, ma di fronte alle sconfitte aumenta il peso, perchè è come vedere perdere la squadra di cui sei tifoso. Un allenatore, oltre che con l’ambiente, deve confrontarsi con il proprio gruppo, deve plasmarlo e farlo crescere. Toscano è un allenatore bravo ed esperto e sono certo che farà crescere il proprio gruppo, così come lo scorso anno”.