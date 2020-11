Covid, in serie B il Vicenza comunica la positività di 5 calciatori

Ancora casi di Covid nel calcio italiano e specificatamente in serie B.In una nota il Vicenza ha ufficializzato cinque nuovi casi positivi.

“La società LR Vicenza comunica che dai tamponi molecolari effettuati lunedì nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore, sono emerse le positività al COVID-19 dei calciatori Luca Barlocco, Pietro Beruatto, Matteo Bruscagin, Stefano Giacomelli ed Emanuele Padella oltre che di due membri dello staff che si aggiungono dunque a quanti già comunicati in precedenza. Tutti i tesserati si trovano in isolamento domiciliare di concerto con l’AULSS 8 Berica. Il restante gruppo squadra sarà sottoposto a nuovi tamponi nella giornata di oggi, mercoledì 11 novembre, come da protocollo vigente. La seduta di allenamento prevista nella giornata odierna è stata annullata”.