Statistiche Reggina: Crisetig il giocatore più impiegato, Bellomo quello più sostituito

La settima giornata del campionato di serie B è andata ormai in archivio con la Reggina che ha rimediato la seconda sconfitta consecutiva a Empoli. Amaranto che sono fermi a sette punti in classifica e non vincono dalla seconda giornata in casa contro il Pescara (unico successo stagionale).

Per gli amanti delle statistiche i calciatori che in queste prime sette giornate hanno sempre timbrato il cartellino delle presenze sono: Bianchi, Denis, Crisetig, Loiacono, Bellomo e Di Chiara, anche se l’esterno sinistro arrivato dal Perugia, per ben sei volte è subentrato a gara in corso. Per tutti gli altri invece l’impiego è sempre stato da titolari.

Con lo spezzone di partita ad Empoli Mario Vasic ha collezionato la sua terza presenza in amaranto, mentre Enrico Delprato sale a quota cinque in campionato. A non aver mai giocato in questo campionato sono ancora in cinque: Gabriel Charpentier (praticamente indisponibile dall’inizio della stagione fino ad oggi per problemi fisici), Peli, Stavropoulos, Marcucci e il terzo portiere Farroni impegnato nella gara di coppa a Bologna.

Relativamente ai minuti giocati Lorenzo Crisetig con 598’ minuti è il calciatore che per più tempo è rimasto in campo, a seguire Loiacono 578’, Denis 568’, Nicola Bellomo 453’ (che però è anche il più sostituito, sei volte su sette), Guarna 450’, Bianchi 430’. Per Menez, tra infortuni e squalifiche, al momento solo 375’ giocati, conditi da due gol molto importanti e belli.

Nella classifica dei marcatori resta sempre in vetta Liotti con 3 gol seguito da Menez a 2, mentre per quel che riguarda gli assist sono tutti appaiati con 1 solo assist: Bellomo, Crisetig, Faty, Vasic e Bianchi.

v.i.