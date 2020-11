Roccella al lavoro in vista del recupero: è già la partita della vita

Il Roccella si è rimesso a lavorare con impegno dopo l’iniziale ‘rompete le righe’ della scorsa settimana, vista la decisione presa dalla LND di sospendere il campionato ma di giocare comunque i recuperi.

Domenica 15 la formazione di mister Galati ospiterà il Troina, in una partita che ha quasi l’amaro gusto dell’ultima spiaggia, nonostante il campionato sia ancora molto lungo. Gli amaranto devono però fare i conti con una classifica impietosa che li vede ancora fermi a quota zero dopo cinque gare.

Gli ionici hanno conosciuto finora solo sconfitte, di certo non quello che tutti si aspettavano dopo la riammissione in D avvenuta ad inizio settembre. Certo il tempo ristretto per allestire la squadra non ha aiutato e gli arrivi a raffica dell’ultimo mese hanno fornito un volto nuovo alla squadra, ancora con il cartello dei lavori in corso esposto in bella evidenza.

Anche se il tempo per riprendersi e dare una fisionomia diversa alla stagione c’è tutto, il Roccella dovrà cominciare a fornire comunque una sterzata dopo l’avvio shock e schiodarsi da quello zero in classifica. Un cambio di rotta che dovrà avvenire già da domenica, dal recupero con il Troina. Trovare il gol sarà la prima missione degli amaranto, finora a segno soltanto contro il San Luca con una doppietta di Carrozza, insufficiente per evitare la sconfitta.