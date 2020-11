Reggina, secondi tempi ”maledetti”: il dato sui gol subiti che fa riflettere…

Una sosta che arriva al momento giusto. Grazie allo stop del campionato cadetto dovuto agli impegni delle Nazionali, molte squadre, tra cui la Reggina, approfitteranno per rigenerarsi, fare un primo bilancio di queste prime sette giornate e lavorare dove occorre per migliorare. Tra queste, come dicevamo, anche gli amaranto di mister Toscano, reduci da due sconfitte consecutive e con diversi interrogativi per i quali bisognerà trovare delle risposte e, di conseguenza, delle soluzioni.

La Reggina è una squadra con una media di un gol a partita ma con grosse difficoltà nel finalizzare con gli attaccanti, una squadra che ha più volte avuto due facce diverse tra primo e secondo tempo, che ha dimostrato di saper battagliare ma che ha anche avuto dei momenti di black-out. La Reggina è anche una squadra che, ad oggi, si classifica al quinto posto delle difese più battute del campionato (sul podio se si considerano soltanto gli insiemi di numeri), ma con un dato che, in tal senso, salta subito all’occhio e fa riflettere più degli altri.

Si tratta delle reti subite dagli amaranto nei secondi tempi. Dei 9 gol subiti finora in queste prime sette giornate, infatti, ben 8 sono stati incassati nei secondi 45′ (10 su 11 se si considera la coppa Italia). E’ soltanto un dato statistico, ma che ha di certo la propria rilevanza e che, come tale, va preso in considerazione. In primis perché rappresenta un dato di fatto, perlopiù in costante crescita; poi perché dallo stesso si evince come la squadra, evidentemente, accusi dei cali (fisici, mentali o di concentrazione) che la portano all’errore. In quattro occasioni, su cinque, inoltre, le squadre avversarie hanno sempre portato a casa dei punti (eccetto il Pescara).

E’ chiaro che (per fortuna) non si tratta di un aspetto che si ripete ed incide partita dopo partita, ma che sicuramente dovrà essere tenuto sotto controllo, cercando quantomeno di alleviarlo. Un altro punto su cui Toscano ed i suoi ragazzi potranno concentrarsi in queste settimane…

LE RETI SUBITE NEI SECONDI TEMPI

Salernitana-Reggina: Casasola 84′ (1-1)

Reggina-Pescara: Maistro 70′ (3-1)

Virtus Entella-Reggina: Mancosu 90′ (1-1)

Pordenone-Reggina: Diaw 49′, Ciurria 69′ (2-2)

Empoli-Reggina 3-0: Mancuso 47′, Matos 59′, Olivieri 82′ (3-0)

(i calabresi, insieme a Pescara ed Entella, sono la squadra che subisce di più nella ripresa dopo il Pisa)

an. cal.