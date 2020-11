Di Francesco (Spal) e la serie B: “Campionato livellato, tante squadre importanti”

A segno nell’ultima giornata, dopo un avvio di stagione difficile Federico Di Francesco attaccante della Spal ha analizzato il campionato di serie B ai microfoni del Corriere dello Sport.

“Abbiamo iniziato lentamente ma la vittoria contro il Vicenza, per come è arrivata, ci ha sbloccato – ha detto Di Francesco – . Ci siamo tolti un bel peso, la vittoria contro la Salernitana invece ci farà crescere tanto per il futuro. Obiettivo promozione? Ci sono tante squadre importanti tra cui Salernitana, Empoli, Chievo e Frosinone oltre alle altre due retrocesse dalla Serie A. E’ un campionato molto livellato ma importante è restare equilibrati sia in caso di vittoria che di sconfitta. Puntiamo ad un campionato da vertice ma non dobbiamo compiere l’errore di guardare troppo avanti”.