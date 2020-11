Emergenza Covid, Lucarelli: “Non ci si può abituare a questo tipo di calcio…”

Nell’intervista concessa alla Gazzetta del Sud, Alessandro Lucarelli ha affrontato anche la delicata questione legata al Covid 19.

Questo il pensiero dell’indimenticabile ex capitano amaranto.

“Situazione molto delicata- si legge-, tra squadre dimezzate e porte chiuse. Il calcio è anche azienda, e come tutte le aziende è normale che possa andare in difficoltà. Noi abbiamo il dovere di essere responsabili e di seguire le regole, per far finire la stagione. Poi è chiaro che non ci si può abituare a questo tipo di calcio, perché il calcio è dei tifosi.