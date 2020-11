Reggina, Charpentier ma non solo: la sosta sarà utile per il recupero di altri due calciatori

Gabriel Charpentier di nuovo in gruppo. E’ questa la notizia più importante, proveniente oggi dal centro sportivo Sant’Agata.

Oltre all’attaccante francese, che attende di esordire in maglia amaranto, Toscano ed il suo staff puntano a recuperare altri due calciatori, in vista del ritorno in campo contro il Pisa. Si tratta di Alessandro Plizzari e Nikola Vasic. Il giovane portiere è guarito dal Covid 19, ma la scorsa settimana non si è mai allenato con i compagni: nel report odierno del club non giungono notizie in merito, ma le probabilità che Plizzari torni a difendere i pali amaranto, contro i nerazzurri toscani, sono decisamente alte.

Giorni importanti anche per l’attaccante svedese, il quale, nonostante abbia giocato uno scampolo di partita al Castellani dopo essere stato recuperato in extremis, ha assolutamente bisogno di mettere altra “benzina” nelle gambe, per recuperare dai problemi al ginocchio.

Resterà sicuramente in infermeria Ricardo Faty, il cui rientro è previsto per dicembre.