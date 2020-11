Alessandro Lucarelli: “Testa bassa e pedalare, la Reggina ha le qualità per riprendersi”

Due campionati indimenticabili, culminati con la fascia da capitano al braccio nell’anno dell’incredibile salvezza ottenuta sotto la gestione Mazzarri. Alessandro Lucarelli oggi ricopre la carica di vicedirettore sportivo del Parma, ma da queste parti nessuno ha dimenticato il “capitano del -11”.

“Il momento della Reggina? Dall’esterno non è facile giudicare-ha dichiarato Lucarelli ai microfoni della Gazzetta del Sud-ma ciò che serve in questi casi è la calma, unita al duro lavoro. Testa bassa e pedalare, come si dice in gergo. La Reggina è pur sempre una neopromossa, anche se di lusso: se il gruppo fa quadrato, ha le carte in regola per far si che questa diventi solo una falsa partenza”.

Il ko di Empoli, figlio anche di un blocco psicologico? “Può essere una possibilità, ma ora bisogna pensare al presente. La squadra ha qualità, la società ambizioni ed il tecnico conosce molto bene l’ambiente: ripeto, ci sono tutti i presupposti per venirne fuori”.

Sulle favorite al salto di categoria “In primis l’Empoli, squadra che ha un tecnico destinato a fare grandi cose. Subito dopo, per valore dell’organico, metto Spal, Lecce, Brescia e Monza. Poi ci saranno le sorprese, ed il mio cuore amaranto ovviamente spera che tra queste possa inserirsi la Reggina”.