Reggina, “allarme rosso” difesa: tra le più battute del campionato

Lo scorsa stagione la solidità difensiva era stata una delle caratteristiche più importanti della Reggina capolista e vincitrice del campionato di serie C. Adesso che il livello si è alzato e la compagine amaranto si sta cimentando con la serie B, anche l’atteggiamento difensivo non sembra più essere quello sicuro e compatto dell’anno precedente. Ad oggi, dopo sette giornate di campionato la Reggina ha già subito 9 reti: peggio della squadra di Toscano hanno fatto solo Pescara e Pisa (15), Vicenza ed Entella (10).

La formazione amaranto è riuscita a mantenere inviolata la porta solo in una occasione, nel derby contro il Cosenza terminato a reti bianche. In tutte le altre gare ha subito almeno un gol, mentre ad Empoli ha toccato il record negativo tornando a casa con tre reti sul groppone. L’handicap assume maggior peso negativo se si considera che anche in termini di gol realizzati – solamente 7 al momento – la Reggina fatica, con un passivo di due gol tra “fatti e subiti”.

Altro tema su cui lavorare, pesantemente, in queste due settimane di allenamenti senza partite visto lo stop dei campionati per gli impegni delle Nazionali.