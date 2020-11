Monza, Berlusconi: ”Il covid ci ha penalizzati, ma l’obiettivo resta la A in un anno”

Quello di Serie B è un campionato insidioso, imprevedibile e per certi versi anche strano. Un campionato in cui, quest’anno, tra le neopromosse ha fatto il suo ingresso anche il Monza, la compagine di Silvio Berlusconi dalle grandi ambizioni e che, nel mercato ‘estivo’, per mano di Adriano Galliani, ha operato in maniera sontuosa mantenendo lo sguardo verso un solo obiettivo: la Serie A.

Il club brianzolo vuole ottenerla già da quest’anno senza sé e senza ma, seppur debba fare i conti con un torneo, quello cadetto, dalle mille difficoltà. Lo hanno testimoniato le prime cinque giornate, dove gli uomini di Brocchi hanno totalizzato soltanto tre punti (frutto di altrettanti pareggi ed una sconfitta). Colpiti dal covid (che ha costretto al rinvio la sfida con il Vicenza), i biancorossi vengono da due vittorie consecutive contro Cittadella e Frosinone, sei punti che gli hanno permesso di rialzare la testa dopo un inizio non del tutto brillante.

L’obiettivo però non cambia e a parlarne è stato lo stesso patron Berlusconi, intervenuto alla trasmissione ‘Che Tempo Che Fa’.

Milan o Monza? Il Milan è la passione di tutta la mia vita, la squadra che mi ha permesso di diventare il presidente del club che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale. Sono felice che sia in testa al campionato, ma per me il Monza è l’attualità, il presente. Un presente di cui sono molto orgoglioso.

Sul campionato dei brianzoli: ”Purtroppo il covid ci ha fortemente penalizzati, togliendoci giocatori importanti in queste prime giornate di campionato. Nonostante questo, stiamo affrontando la Serie b con un obiettivo solido e ben preciso: quello di arrivare in Serie A nel giro di un anno. Poi lo scudetto, l’Europa, chissà…

Giusta la sospensione del campionato? ”Non sta a me dirlo, posso solo dire che la salute di tutti viene prima di ogni altra cosa”.