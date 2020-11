Il punto sulla serie B: sorridono Reggiana e Pescara. Frosinone e Chievo non brillano, ne approfitta l’Empoli.

Giornata di Serie B con verdetti importanti e alcune sorprese specialmente nella zona calda della graduatoria, con cambiamenti anche nelle prime posizioni. Ne sa qualcosa il Chievo Verona, che si fa sfuggire il primo posto in classifica al 92esimo minuto contro il Pordenone. Altra squadra che ha molto da recriminare è il Frosinone, caduto a Monza per 2-0, con i ciociari che non sono riusciti mai a impensierire i biancorossi, l’unico tiro in porta da parte della squadra laziale ne è testimone. Approfitta di questi due risultati l’Empoli, che ha dimostrato la propria superiorità imponendosi con un pesantissimo 3-0 contro la Reggina, gli amaranto sono alla seconda sconfitta consecutiva. Situazione analoga per il Cosenza, che perde di misura contro il Brescia, in una partita molto combattuta.

Primo successo per Vicenza e Pescara

Vittoria importante per il Vicenza, che in quel di Cremona conquista in 3 punti necessari per allontanarsi momentaneamente dalla zona play-out e relega la Cremonese al fanalino di coda della classifica. Si rialza anche il Pescara, che porta finalmente una vittoria a casa, i Delfini si sono imposti per 3-1 sulla Cittadella. Torna a giocare, e a vincere, la Reggiana, importante il trionfo contro il Venezia. Nonostante il periodo di forma dei veneti, i granata hanno fatto risultato dopo quasi due settimane di stop forzato per l’emergenza Covid e i numerosi casi di positività. Nel posticipo tra Virtus Entella e Lecce, i salentini hanno sbancato lo stadio comunale di Chiavari con una goleada e si rilanciano in classifica. Da segnalare il rinvio di Pisa-Ascoli, a causa dei numerosi casi di COVID-19 all’interno del organico dei toscani.

Santo Nicolò