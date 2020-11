Ex Reggina, infortunio per Corazza, primo gol per Blondett

Domenica agrodolce per due ex Reggina, Simone Corazza ed Edoardo Blondett oggi con la maglia grigia dell’Alessandria. I piemontesi ieri hanno battuto il Livorno per 3 a 2 rimontando dai due gol di passivo iniziali. Protagonista del match anche il difensore Blondett che è andato in gol sugli sviluppi di un angolo avviando la rimonta dei grigi. Si è invece fermato per infortunio muscolare al 40’ del primo tempo Simone Corazza, che domani si sottoporrà ad ecografia per capire l’esatta entità del problema fisico. Anche un altro ex Reggina, Alessandro Gazzi, capitano dell’Alessandria, ha lasciato il campo anzitempo per una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, che lo terrà lontano dai campi da gioco per almeno 60 giorni.