Accadde oggi: Padova ko sotto i colpi di David Di Michele

A spasso nel tempo, per rivivere la storia dei colori amaranto: Reggina-Padova 2013/2014, Di Michele sigla il primo (ed unico) successo della gestione Castori.

9 novembre 2013, serie B, 13^ giornata di andata. La “cura Castori” non sta funzionando, gli amaranto vivono l’ennesima domenica da incubo. Nello scontro diretto contro il Padova dell’ex Bortolo Mutti, il tabellone del Granillo segna 0-1, per effetto del rigore trasformato ad inizio ripresa da Ciano.

Sembra il copione di un altro tracollo, ma la compagine dello Stretto si aggrappa ad uno dei suoi calciatori più rappresentativi, ovvero David Di Michele. Al minuto 55, l’attaccante di Guidonia si inserisce su un pallone messogli a disposizione dall’incredibile pasticcio firmato Mazzoni-Legati, ed appoggia comodamente a porta vuota. Gli amaranto respirano, ma l’episodio più importante deve ancora verificarsi. Siamo all’87’, quando Cuffa stende Ipsa ed il direttore di gara indica gli undici metri. E’ sempre Di Michele, a prendersi la responsabilità di riportare i suoi verso un successo che sarebbe di importanza vitale: la “missione” riesce, il pallone si infila alla destra di Mazzoni, vanamente proteso in tuffo dalla parte opposta. Reggina 2 Padova 1, in un campionato che per entrambe le compagini si rivelerà amarissimo.

Di seguito, il tabellino della sfida e gli highlights, tratti dal canale youtube Solo Amaranto Reggina-SuperGreg.

REGGINA-PADOVA 2-1

Reggina (4-4-2): Zandrini; Adejo, Lucioni, Ipsa, Di Lorenzo; Maicon (1’st Fischnaller), De Rose, Rigoni, Dall’Oglio (24’st Sbaffo); Di Michele, Gerardi (34’st Cocco). A disposizione: Licastro, Strasser, Gentili, Caballero, Maza, Falco. Allenatore: Castori.

Padova (4-4-2): Mazzoni; Santacroce, Legati, Benedetti, Laczko; Ciano (29’st Osuji), Iori, Cuffa, Jelenic (44’st Feczesin); Pasquato, Melchiorri (29’st Vantaggiato). A disposizone: Colombi, Ceccarelli, Ampuero, Celjak, Carini, Musacci. Allenatore: Mutti.

Arbitro: Ostinelli di Como (Pegorin di Latina ed Avellano di Busto Arsizio)

Marcatori: 2’st Ciano rig. (P), 10’st e 43’st rig Di Michele (R).

Note- Spettatori: 3888. Ammoniti: Lucioni (R), Osuji (P), Cocco (R), Vantaggiato (P). Angoli: 5-2. Recupero: 1’pt e 3’st.