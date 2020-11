Serie B, i TOP della settima giornata

Empoli al comando con merito. Orgoglio Reggiana, Lecce devastante. Di Francesco imprendibile, Ceter ancora di salvezza del Pescara.

EMPOLI

Per gioco e risultati, gli azzurri ad oggi sono la migliore squadra della B. Dopo la sconfitta di Venezia, la squadra di mister Dionisi si è ripresa il primo posto in classifica battendo la Reggina in maniera quantomai meritata, nonostante l’assenza di Moreo e l’ingresso di La Mantia arrivato solo nel finale. Gioco, offensivo, organizzazione, esperienza e freschezza: la serie A, per questo Empoli, da speranza può trasformarsi in obiettivo.

REGGIANA

I granata tornano sul rettangolo di gioco e lo fanno nel migliore dei modi. Il successo del Penzo vale doppio, considerate sia le enormi difficoltà dei granata, causate dal Covid, sia l’ottimo stato di forma che accompagnava l’avversario. Decisivo il gol del solito Mazzocchi, che grazie a questa marcatura, si pone in cima alla classifica marcatori. Mister Alvini non poteva chiedere di più.

LECCE

Prestazione devastante da parte dei salentini. Un sonoro 1-5, che ha demolito la Virtus Entella; da segnalare il ritorno al gol di capitan Mancosu, che dopo esser arrivato in doppia cifra nella massima divisione del calcio italiano, torna a segnare anche tra i cadetti. I giallorossi si sono lasciati alle spalle la falsa partenza, la B ha ritrovato una sicura protagonista.

DI FRANCESCO

Vedere giocatori del genere nella serie cadetta, fa sempre uno strano effetto. L’ex Sassuolo, nel big mtch contro la Salernitana, ha sostituito lo squalificato Castro, e di sicuro non lo ha fatto rimpiangere: tecnica, qualità e difesa della Salernitana nel panico, come dimostra il gran gol realizzato.

CETER

La vittoria del Pescara contro il Cittadella, porta il volto di Damir Ceter. Il venezuelano ha suonato la carica ai suoi, realizzando nei primi venti minuti di gioco una doppietta pesantissima, ai fini del risultato e della classifica. Mister Oddo ringrazia e rinsalda una panchina che sembrava cominciasse a scottare, mentre il Pescara si scrolla di dosso l’ultima posizione e spera di aver trovato il proprio bomber.

Santo Nicolò