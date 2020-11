Reggina, cinque gare senza successi: non succedeva dalla gestione Drago

Gli amaranto sembrano aver smarrito la strada verso il successo, per risalire ad una "astinenza" così lunga bisogna tornare a venti mesi fa.

Tre pareggi e due sconfitte. Questo il (magro) bottino portato a casa dalla Reggina, nelle ultime cinque giornate di campionato. Il successo manca da oltre un mese, visto che il 3-1 casalingo ai danni del Pescara, relativo alla seconda giornata, è datato 3 ottobre.

Un’astinenza simile, in riva allo Stretto, non si registrava da più di un anno e mezzo. I precedenti cinque turni senza successi, sono riconducibili alla gestione Massimo Drago.

L’ex tecnico del Crotone, arrivato a febbraio del 2019 per sostituire l’esonerato Cevoli (due mesi più tardi, la situazione si ribaltò), partì col piede giusto grazie ai tre punti ottenuti sul campo del Siracusa. A dispetto di quell’esordio vincente, da lì a breve le cose precipitarono: 0-0 in casa col Potenza, sconfitta per 1-0 nel doppio turno esterno contro Virtus Francavilla e Juve Stabia, pari subito nel recupero al Granillo contro il Rende e 0-0 a Pagani, contro la cenerentola del girone.

Quattro punti in cinque gare, la catena fu spezzata il 24 marzo contro il Catania (3-0, doppietta di Strambelli inframezzata dal gol su rigore di Bellomo), grazie all’unica vera gioia regalata da Drago ai suoi ex tifosi.