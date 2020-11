Gazzetta del Sud: Reggina, due settimane per ritrovare l’atteggiamento perduto…

Amaranto travolti al Castellani, l'analisi della Gazzetta del Sud: "La Reggina ad Empoli ha mollato. Non era mai successo, da quando in panchina siede Toscano".

Sconfitta senza attenuanti. Così la Gazzetta del Sud, nell’analisi post-Empoli. <Sabato pomeriggio-si legge-l’Empoli ha messo a nudo tutti gli aspetti negativi che hanno accompagnato questo primo scorcio di torneo della compagine dello Stretto. A differenza delle altre uscite, tuttavia, sono letteralmente scomparse tutte le note positive, con le quali Loiacono e compagni avevano mascherato, in tutta o in buona parte, i propri deficit. E’ questo, il vero campanello d’allarme>.

La vera pecca, in merito al tris subito dagli azzurri, riguarda l’atteggiamento. <La Reggina ad Empoli ha mollato. Non era mai successo, da quando in panchina siede Toscano. Non era successo neanche lo scorso 11 gennaio, a Castellammare, contro la Cavese: identico il risultato, ma a determinarlo furono alcuni episodi sfortunati. Quest’ultimo aspetto, va analizzato con profonda attenzione, perché qualora si ripetesse, rischierebbe di indispettire una tifoseria che, al di là dell’attuale impossibilità di recarsi allo stadio, fa sempre sentire la propria “presenza” nell’arco della settimana>.

Dal monento buio si esce facendo quadrato, senza ricercare colpevoli principali<Così come le vittorie ed i trionfi, anche le sconfitte ed i momenti bui vanno divisi in parti uguali. Dalla sosta, alla partita col Pisa: in due settimane, Toscano ed il suo staff (che a scanso di equivoci, erano e restano un valore aggiunto di questa Reggina), hanno la possibilità di dimostrare che Empoli è stato solo un episodio>.