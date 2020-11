Serie B, settima giornata: risultati e classifica

Con la goleada e il netto successo in trasferta del Lecce sul campo della Virtus Entella, si è chiusa la settima giornata del campionato di serie B. Tra i risultati più importanti il successo del Monza contro il Frosinone e della Spal sulla Salernitana (nell’anticipo di venerdì), bene l’Empoli che batte la Reggina e conserva il primo posto in graduatoria, anche se molte squadre viaggiano con almeno una gara da recuperare. Prime vittorie in campionato per Vicenza e Pescara, mentre torna in campo e vince la Reggiana dopo la particolare emergenza Covid che si era abbattuta sul gruppo granata.

I risultati della settima giornata: Spal-Salernitana 2-0,Cosenza-Brescia 1-2, Monza-Frosinone 2-0, Pordenone-Chievo 1-1, Empoli-Reggina 3-0, Cremonese-Vicenza 0-1, Pescara-Cittadella 3-1, Reggiana-Venezia 2-1, V.Entella-Lecce 1-5.

Classifica serie B

Empoli 16, Chievo 14, Frosinone 13 , Lecce 12*, Spal 12, Salernitana 11*, Venezia 10*, Cittadella 10*, Monza 9*, Pordenone 8, Brescia 8*, Reggina 7, Reggiana 7, Vicenza 6*, Cosenza 5, Ascoli 4*, Entella 4**, Pisa 4*, Pescara 4, Cremonese 3*.

*gare da recuperare