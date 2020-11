Reggina, attacco ancora a secco: terza partita senza reti

Sette reti in sette giornate. La media di un gol a partita per la Reggina, rischia di mascherare gli evidenti limiti manifestati dalla compagine di Domenico Toscano in questo avvio del campionato di serie B.

Anche ieri ad Empoli, la Reggina è rimasta a secco, così come domenica scorsa al Granillo contro la Spal. Il paradosso però, che accentua la crisi offensiva degli amaranto, è che mentre contro gli estensi nonostante l’inferiorità numerica Denis e compagni avevano più volte calciato verso la porta chiamando Berisha ad alcuni interventi decisivi, ieri contro gli uomini di Dionisi la formazione di Toscano non mai tirato in porta. Unico brivido per Brignoli la bella girata di Bellomo terminata a fil di palo. Per la Reggina quella del Castellani è la terza gara in stagione conclusa senza reti.

Reggina senza reti in tre partite

La prima è stata quella contro il Cosenza, poi come detto Spal ed Empoli in ordine cronologico. Una analisi più generale e non limitata porta a pensare che il problema amaranto sia del collettivo e non certo del reparto: perché è vero che German Denis non ha avuto una occasione nei 90’ minuti di ieri, ma è anche vero che lo stesso attaccante argentino è spesso obbligato dalla manovra della compagine di Toscano a scalare fino al centrocampo per avere palloni giocabili, per aiutare il palleggio dei compagni, pe allargare il gioco sulle corsie esterne. Il Tanque però, proprio per questo sforzo a cui è chiamato, fatica più delle volte a farsi trovare pronto in area di rigore, se mai ci fosse qualche palla utile da mettere dentro.

Problemi offensivi della Reggina

Le impressioni raccolte ieri sono quelle che si trascinano dall’inizio del campionato, sin dalla trasferta di Salerno, con l’aggravante di una squadra che nelle ultime uscite sembra aver perso anche quell’identità di gioco che l’aveva accompagnata nella stagione scorsa e nelle prime giornate. Scarseggia la pressione difensiva, latitano i movimenti a difesa della propria porta (in totale 9 reti subite, tra le peggiori medie del campionato di serie B). Il problema non è probabilmente solo negli uomini (anche se l’ assenza di alternative, in termini di fiato, energie e varianti iniziano a farsi sentire) ma probabilmente di atteggiamento e forse anche di natura tattica. Nella speranza che la sosta possa aiutare tutto l’ambiente a ricompattarsi, il tecnico e la squadra a trovare le contromosse giuste per la riscossa.

v.i.