Post Empoli-Reggina, pagelle di RNP: Bellomo unico a salvarsi (ma sostituito)

Della impalpabile prestazione amaranto ieri al Castellani contro l’Empoli, e la conseguente vittoria dei toscani per 3 reti a 0 nella settima del campionato di serie B, forse l’unica nota buona è stata (l’ennesima) prova buona di Nicola Bellomo. Il numero dieci amaranto secondo le pagelle e i Top&Flop di Reggionelpallone ha sicuramente meritato una menzione particolare.

Nelle pagelle di Rnp al termine della gara di Empoli, infatti, Bellomo risulta il migliore amaranto con un voto di 6,5 e questo giudizio: “L’unico a cercare sempre la giocata e ad andare anche vicino a gioco, salta l’uomo con regolarità e sfiora il gol: inspiegabilmente viene sostituito (ancora una volta).”

Bellomo è stato anche inserito tra i top della Reggina vista a Empoli: “Il più ispirato tra gli amaranto (per non dire l’unico), e non per la prima volta. Cerca la giocata, è sempre nel vivo dell’azione offensiva e nella ripresa sfiora anche un gran gol. Purtroppo al momento predica nel deserto, nel primo tempo il baricentro troppo basso della squadra lo porta a dover partire spesso dalla propria trequarti. Come domenica scorsa, sembra l’unico in grado di poter fornire una sterzata alla partita che si mette male, viene però sostituito con un terzo di gara ancora da giocare e l’unica luce in campo si spegne”.

Resta da comprendere bene perché, anche nella gara di ieri, Bellomo sia stato sostituito da Toscano come orami una prassi consolidata che specie dopo la prestazione di ieri resta un vero mistero.