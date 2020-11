Dalle mosse (sbagliate) di Toscano a Bellomo: le ‘cinque verità’ di Empoli-Reggina

I zero tiri in porta, la mancanza di idee, la prestazione di Bellomo, le mosse (sbagliate) di Toscano e la superiorità degli uomini di mister Dionisi. Le “cinque verità” di Empoli-Reggina secondo RNP:

LO ‘ZERO’ CHE FA PAURA- Se non tiri non segni, se non segni non vinci. Purtroppo (o per fortuna), la legge del calcio è questa e, ad Empoli, la Reggina ha dimostrato di conoscerla bene. Al di là di una prestazione scialba, il dato più preoccupante è che Denis e compagni, nell’arco dei novanta minuti, non siano riusciti a calciare in porta neppure una volta. Segna ‘0’, infatti, la casella dei tiri all’indirizzo di Brignoli, spettatore non pagante dinnanzi ad un attacco, quello amaranto, indolente e arrugginito.

IDEE CERCASI- I mancati tiri in porta sono una chiara conseguenza di una manovra mal organizzata e priva di idee e spunti. Rete di passaggi lenta e perlopiù prevedibile, insensata se si vanno ad aggiungere gli errori tecnici e dunque i palloni persi (23). E se finora la squadra di Toscano ha cercato di sopperire i momenti difficili mettendoci grinta e cuore, dove tecnica e tattica non arrivavano, questa volta non si può dire la stessa cosa..

SE NON FOSSE PER QUEL ’10’…- Probabilmente, ad oggi, Nicola Bellomo rappresenta un valore aggiunto per la Reggina e, specie nelle ultime due uscite, ne ha dato dimostrazione. Lo si è notato soprattutto nei momenti di difficoltà, nei quali il fantasista barese ha preso le redini della squadra e tentato quantomeno di alzare la testa, ma ‘predicando nel deserto’ dal momento in cui non ha avuto appoggi dai propri compagni di squadra. Suo, infatti, l’unico brivido amaranto ad Empoli. Inspiegabile, imvece, la sostituzione di Toscano, che decide nuovamente di sostituirlo nonostante fosse l’unico a tenere in vita la squadra.

LE MOSSE (SBAGLIATE) DI TOSCANO- Raramente il tecnico amaranto è stato messo sotto i riflettori per demeriti più che per meriti. La gara con l’Empoli è una di queste, sicuramente l’ultima in ordine di tempo. La sua squadra ha subito un tracollo e bisogna capirne i motivi, così come bisognerà capire il perché di determinate scelte da parte del mister. Probabilmente sbagliate, aggiungiamo. Sorprendenti le partenze dalla panchina di Liotti e Rolando (specie se si vanno a considerare le prestazioni sotto la media di Delprato e Di Chiara), così come quella di Gasparetto (che però non sembra aver fatto rimpiangere Cionek). Trattasi comunque di valutazioni soggettive del tecnico dal momento in cui è lui a visionare la squadra nell’arco della settimana; piuttosto oggettive, invece, le mosse nella ripresa. Dall’inspiegabile sostituzione di Bellomo (l’unico a tenere quantomeno in vita la squadra) alla permanenza in campo (fino ad un acciacco fisico) di un Bianchi quasi del tutto assente, passando per dei cambi oramai troppo scolastici e prevedibili agli occhi degli avversari, che evidenziano, anche, il limite di non riuscire a svoltare tatticamente le partite. Cosa sta succedendo, mister?

EMPOLI SUPERIORE- La squadra di Dionisi è tutt’altra cosa e si vede: negli spunti, nella rapidità di passaggio e nella capacità di giocare in ampiezza a tutto campo. Quella toscana è una compagine forte e lo ha dimostrato, essendo cinica (che alla fine è ciò che conta, soprattutto in questa categoria), restando costantemente sul pezzo ad alti ritmi e tenendo la squadra di Toscano in balìa per lunghi tratti del match. Insomma, se da una parte si è vista la peggiore Reggina di queste prime sette giornate, dall’altra l’Empoli è la squadra più forte che gli amaranto abbiano affrontato finora.

an. cal.