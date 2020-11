Amaranto in Nazionale, chiamata anche per Lafferty

L'attaccante della Reggina, già in Nord Irlanda, sarà chiamato a disputare tre sfide

Seconda sosta dovuta agli impegni delle nazionali per le compagini di Serie A e Serie B, che il prossimo week-end (14 e 15 novembre) osserveranno un turno di riposo per consentire ai propri calciatori di mettersi in mostra con le maglie dei propri paesi di appartenenza.

Due convocazioni sono arrivate anche in casa Reggina. Dopo quella di Delprato, infatti, è da poco giunta anche quella di Kyle Lafferty, recentemente colpito da un grave lutto familiare che lo ha visto saltare la trasferta di Empoli e tornare in patria per stare insieme ai suoi cari.

Gli impegni del nordirlandese

Il Commissario Tecnico della Nazionale dell’Irlanda del Nord, Ian Baraclough, ha convocato il possente centravanti per il triplo impegno di Qualificazioni agli Europei e Nations League. La Nazionale nordirlandese scenderà in campo giovedì 12, domenica 15 e mercoledì 18 novembre, per affrontare rispettivamente Slovacchia, Austria e Romania.