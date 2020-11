Reggina, che ti è successo? Ad Empoli campanello d’allarme, adesso bisogna fare quadrato

Un'altra sconfitta per gli amaranto, e stavolta non c'è stata neanche la prestazione. La pausa di questa settimana, può e deve essere usata per ricaricare le batterie.

“Noi non siamo questi!” La frase ripetuta più volte ieri sera da mister Toscano, fotografa la pessima prestazione degli amaranto. La Reggina vista ad Empoli, così come sottolineato dal tecnico, non rispecchia minimamente la squadra corta, energica e grintosa che ci eravamo abituati a vedere, sia lo scorso campionato che nelle prime uscite di questo: anche di fronte a risultati negativi infatti, la compagine dello Stretto aveva ben figurato. Cosa succede?

Seconda sconfitta di fila e, cosa ancora più grave, un secondo tempo insufficiente sotto tutti i punti di vista. Nella prima frazione di gara, pur non pungendo praticamente mai negli ultimi 16 metri, la squadra si è dimostrata ordinata e ben disposta in campo nella fase di contenimento, non concedendo agli avversari nessuna occasione degna di nota.

Che la ripresa sarebbe stata un incubo, lo si era capito al “pronti-via”. Una topica del portiere, che sbaglia i tempi dell’uscita, ed una mezza dormita di Rossi in marcatura su Mancuso, che hanno regalato ai toscani la rete dell’uno a zero. Da lì in avanti è stato un susseguirsi di errori, in campo e dalla panchina, fino ad arrivare ad un 3-0 che non ammette repliche. Subito il primo gol, la Reggina ha smarrito la grinta, la “garra” che fino ad ieri è stata la stella polare di De Rose e compagni. Nessuna reazione, se non qualche sporadica sortita individuale di Folorusho e Bellomo.

D’altronde, se il portiere avversario non compie nemmeno una parata in 90 minuti, le responsabilità sono di tutti. Toscano questa volta non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto, cosa che la scorsa stagione gli riusciva spesso e volentieri. E’ vero, gli uomini sono contanti, ma una scossa bisogna in qualche modo riuscire a darla. L’involuzione della squadra, emersa ieri pomeriggio, è un campanello d’allarme che non può più essere trascurato o minimizzato.

Il gioco sulle fasce è praticamente svanito, le verticalizzazioni azzerate, gli inserimenti dei centrocampisti in fase di spinta inesistenti, le occasioni da rete vaporizzate. La difesa continua ad essere ballerina. ed alla prima distrazione viene inesorabilmente punita.

La sosta arriva a pennello, e deve consentire all’intero ambiente di fare quadrato, così come deve consentire a qualche calciatore di entrare finalmente in condizione ed allo staff tecnico di trovare la serenità necessaria, per uscire da questo preoccupante impasse.

Giuseppe Canale