Empoli-Reggina, le pagelle amaranto: Bianchi fantasma, Delprato balla, disastro Toscano. Si salva Bellomo

Tracollo amaranto a Empoli, non si salva quasi nessuno nella Reggina che ne prende 3 dalla compagine di Dionisi, soccombendo senza mai rendersi pericolosa. Nicola Bellomo ha il merito di provarci sempre (fin quando in campo), Toscano le sbaglia tutte così come la difesa.

Guarna 4,5 A “farfalle” sul cross che permette a Mancuso portare avanti l’Empoli.

Loiacono 5 Spesso fuori tempo, gli attaccanti locali non gli danno riferimenti e a lui viene il “mal di testa”.

Gasparetto 6 Unico della difesa ad uscire dal campo con la sufficienza, con il fisico o con l’anticipo cerca di metterci sempre una pezza.

Rossi 5 Costantemente disattento, riesce a fallire anche gli appoggi semplici. Sembra manchi di concentrazione.

Delprato 4,5 Prima gara sotto la media, Bandinelli lo fa fuori facile sul primo gol, mentre sul raddoppio tiene in gioco l’attaccante empoles. Dal 65’ Situm 5 Mai una proiezione offensiva, sulla terza rete prova il recupero ma Olivieri lo mette a terra.

Bianchi 4,5 Totalmente fuori dalla partita, gira a vuoto per 90′ minuti. La cosa più grave è che Toscano non se ne accorga. Un fantasma. Dal 80′ Vasic s.v.

Crisetig 5,5 Il palleggio dell’Empoli lo manda fuori di giri costringendolo all’uso dei falli tattici. Il centrocampo avversario lo pressa e lui non riesce mai a costruire. Dal 65’ De Rose 6 Ci mette la corsa, di più non produce.

Di Chiara 5 I suoi limiti difensivi sono già lampanti: si perde Mancuso nell’occasione del vantaggio. Non si registrano sue sortite in attacco.

Bellomo 6,5 (il migliore) L’unico a cercare sempre la giocata e ad andare anche vicino a gioco, salta l’uomo con regolarità e sfiora il gol: inspiegabilmente viene sostituito (ancora una volta). Dal 65’ Mastour 5,5 Dovrebbe scuotere la Reggina, non ci riesce.

Rivas 5,5 Qualche allungo uno contro uno per far tirare il fiato ai compagni. Autonomia limitata, esce all’intervallo. Dal 46’ Folurunsho 6 Alcuni suoi strappi servono alla Reggina per cercare l’occasione da gol, ma è troppo solo.

Denis 6 Generoso e sempre altruista ma non gli arriva un pallone utile che sia uno, da battere in rete.

Toscano 4,5 Sbaglia tutto quello che può sbagliare, nella formazione iniziale e nei cambi. Lascia in campo Bianchi che per novanta minuti è un fantasma, toglie Bellomo che sembra l’unico ad essere pericoloso, si limita a sostituzioni scolastiche senza mai cercare di osare cambiando anche l’impostazione tattica o mentale. La Reggina anche oggi chiude con zero tiri in porta e con la sensazione di aver iniziato una pericolosa discesa, fisica, psicologica e caratteriale.

vin. iel.