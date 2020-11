LIVE! Empoli-Reggina 3-0, FINALE: seconda sconfitta di fila per gli amaranto

Segui Empoli-Reggina LIVE su RNP, calcio d'inizio della sfida del "Castellani" alle ore 16, gara valida per la 7^ giornata di Serie B

FINALE: Empoli-Reggina 3-0

Finisce dopo 3′ di recupero la sfida del “Castellani”, brutta caduta per gli amaranto che dopo un primo tempo combattuto e in equilibrio, cedono di schianto nella ripresa, travolti dall’Empoli che ha approfittato di alcuni errori grossolani. Serve un’immediata reazione, la sosta potrà far riordinare le idee a Toscano e i suoi.

89′, ammonito il nuovo entrato Cambiaso per fallo al limite dell’area su Folorunsho.

87′, Damiani prende il posto di Stulac nelle file dell’Empoli.

82′, triplo cambio da parte dei padroni di casa con Haas, La Mantia e Cambiaso al posto di Bajrami, Mancuso e Terzic.

81′, in contropiede l’Empoli chiude la partita: Olivieri riceve palla da Ricci, manda a vuoto Loiacono con una finta e batte Guarna mettendo in ghiaccio la vittoria dei toscani. Empoli-Reggina 3-0

77′, insidioso diagonale di Olivieri che attraversa l’area e si spegne appena oltre il secondo palo con Guarna che sorveglia la traiettoria del tiro, ma è ancora pericoloso l’Empoli a caccia del tris.

75′, ultima sostituzione per Toscano che manda in campo Vasic al posto di Bianchi, infortunato: con l’ingresso dello svedese la Reggina tenta il tutto per tutto con un quarto d’ora da giocare e due reti da rimontare.

70′, Empoli vicino al terzo gol con il tiro di Mancuso, rasoterra non fortissimo ma insidioso, Guarna resoinge con qualche affanno.

69′, prima sostituzione nell’Empoli con l’ingresso di Olivieri per Matos.

65′, triplo cambio nella Reggina: dentro De Rose, Situm e Mastour, fuori Crisetig, Delprato e Bellomo.

63′, meravigliosa giocata di prima intenzione da parte di Bellomo che, servito in verticale cerca la girata da posizione molto difficile; Brignoli non ci arriva ma la sfera esce sul fondo di pochissimo.

59′, invece della reazione della Reggina, arriva invece il raddoppio dell’Empoli con Ricci che serve sul filo del fuorigioco Matos, il quale è glaciale nel battere Guarna sull’uscita. Servirebbe una grande risposta degli amaranto per evitare la seconda sconfitta di fila. Empoli-Reggina 2-0

54′, chance importante costruita dalla velocità di Folorunsho sulla sinistra, palla servita per l’accorrente Bellomo contrastato efficacemente al momento del tiro; reazione amaranto che inizia a vedersi.

47′, subito ammonito Folorunsho, quarto giallo raccolto dalla Reggina.

46′, si sblocca il match dopo un giro di lancette della ripresa: Bandinelli crossa dalla sinistra, Guarna esce a vuoto e Mancuso di testa può appoggiare nella porta sguarnita il vantaggio azzurro. Empoli-Reggina 1-0

46′, sostituzione nell’intervallo decisa da Toscano: in campo Folorunsho, esce Rivas.

Al via il secondo tempo di Empoli-Reggina, si riparte dallo 0-0 del primo tempo.

Intervallo: Empoli-Reggina 0-0

Senza recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi al termine di un primo tempo intenso e combattuto, con i padroni di casa con un maggior possesso palla e una Reggina brava a difendersi e rischiare poco, ma che in contropiede non è riuscita ad impensierire Brignoli.

44′, pericoloso contropiede dell’Empoli dopo una punizione di Bellomo respinta dalla barriera, in qualche modo la difesa amaranto si salva murando il tiro da fuori di Stulac.

38′, evidente trattenuta di Delprato su Matos: giallo per il giovane amaranto.

35′, arriva la seconda ammonizione tra gli amaranto, ancora per un centrocampista: sanzionato stavolta Bianchi.

30′, molta imprecisione nell’ultimo passaggio da una parte e dall’altra, due squadre determinate e decise a prendersi la vittoria ma ancora ingabbiate in un duello tattico che comporta molti capovolgimenti di fronte senza esito; dopo mezz’ora è ancora 0-0.

23′, primo giallo anche per la Reggina: ammonito Crisetig.

21′, risposta dell’Empoli con Mancuso che arriva in area, si porta il pallone sul sinistro e calcia, palla che non gira e termina sul fondo.

20′, ripartenza fantastica di Bellomo, inarrestabile nella sua corsa nonostante un tentativo di placcaggio di Terzic (poi ammonito); il fantasista serve in verticale Rivas che cerca in mezzo un compagno che però non c’è. Altro ottimo spunto della Reggina.

18′, opportunità non sfruttata dalla Reggina con Delprato che calcia al volo da buona posizione senza inquadrare la porta, sul traversone di Di Chiara prolungato da Denis.

9′, Reggina vicinissima al vantaggio sul corner di Bellomo sul primo palo da Bianchi, la sfera esce di poco oltre il montante opposto senza nessun compagno a correggere in rete.

4′, manovra amaranto sulla trequarti toscana, Bellomo cerca il jolly dalla distanza, la sfera termina abbondantemente alta ma buono lo spunto del fantasista.

1′, neppure un minuto di gioco e già brivido per Guarna con la ripartenza dell’Empoli e il sinistro incrociato di Bandinelli che sfila ad un soffio dal palo lontano.

Calcio d’inizio al “Castellani”: comincia Empoli-Reggina!

FORMAZIONI UFFICIALI

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Terzic; Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Matos, Mancuso. A disposizione: Pratelli, Furlan, Olivieri, Casale, La Mantia, Zappella, Zurkowski, Damiani, Pirrello, Haas, Cambiaso, Parisi. Allenatore: Dionisi.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Delprato, Bianchi, Crisetig, Di Chiara; Bellomo; Rivas, Denis. A disposizione: Farroni, Cionek, Liotti, Peli, Rolando, Stavropoulos, De Rose, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Situm, Vasic. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo (Niccolà Pagliardini di Arezzo e Thomas Ruggieri di Pescara). Quarto uomo: Daniele Paterna di Teramo.

PRE-PARTITA

La Reggina di Mimmo Toscano si appresta ad affrontare un’altra delle temibili avversarie nella corsa verso le posizioni di vertice della classifica: l’Empoli di mister Dionisi. Gli amaranto fanno ritorno al “Castellani” sette stagioni dopo l’ultimo precedente, nell’ultimo campionato di Serie B prima della retrocessione.

Entrambe le squadre sono reduci dalla prima sconfitta in campionato: la Reggina è stata battuta dalla Spal al “Granillo”, mentre l’Empoli è tornato sconfitto da Venezia, un 2-0 maturato in due giorni dato che il match sulla Laguna era stato sospeso sabato scorso per nebbia e completato l’indomani.

Nonostante lo stesso numero di gare giocate e di sconfitte subite, sono ben 6 i punti che dividono le due squadre in classifica, con i toscani a quota 13 e gli amaranto a 7. A pesare sono le vittorie ottenute dall’Empoli, quattro, con un solo pareggio, l’esatto opposto della Reggina che ha vinto solo contro il Pescara, vedendo andare in fumo almeno altre due vittorie ampiamente alla portata contro Entella e Cosenza.

Sono 17 i precedenti al “Castellani” con un solo successo amaranto, al debutto nello stadio empolese: il 28 gennaio del 1979 la decise un gol di Pianca. Per il resto si contano 10 successi toscani e 6 pareggi.