Empoli-Reggina, Toscano: “Al primo gol la squadra si è sciolta”

Anche l’allenatore della Reggina, Domenico Toscano, dopo la sconfitta della sua squadra a Empoli commenta il match e analizza la situazione in casa amaranto dopo due ko consecutivi.

“Potevamo fare molto meglio, noi non siamo questi. Dopo un primo tempo in cui potevamo fare meglio, al primo gol la squadra si è sciolta. La cosa che mi fa più incazzare è perché noi non siamo questi. I ragazzi lo sanno. Dobbiamo rimboccarci le maniche. Non era mai successo, la squadra – continua mister Toscano – ha sempre lottato. Solo rimanendo uniti, consapevoli che non siamo questi nell’atteggiamento, potremo grande grandi prestazioni come quelli che abbiamo fatto. Alla ripresa, martedì subito a lavorare sodo, perché dobbiamo ritornare a noi”.