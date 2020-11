Empoli-Reggina: sei anni fa amaranto annichiliti, al Castellani fine dei giochi…

Per quanto riguarda le sfide di campionato, Empoli-Reggina torna a distanza di sei anni: l'ultimo incrocio al Castellani, per gli amaranto fu un'autentica umiliazione.

Un’autentica disfatta, testimoniata dalla foto di copertina, che ritrae il trio Foti-Giacchetta-Gagliardi affranto e sconsolato nei pressi della panchina. L’ultimo Empoli-Reggina di campionato, datato 22 marzo 2014, vide naufragare le residue speranze di salvezza della compagine dello Stretto, già pesantemente sconfitta in casa una settimana prima, ad opera del Crotone.

Gara senza storia alcuna, con i toscani, all’epoca guidati da Maurizio Sarri, capaci di spazzare via una Reggina mai in partita, attraverso quattro gol in poco meno di 40 minuti. Alla fine del torneo mancavano ancora 10 giornate, ma la retrocessione in Lega Pro, di fatto, è stata sancita quel giorno.

Di seguito, il tabellino.

EMPOLI-REGGINA 4-0

Empoli (4-3-1-2): Bassi; Laurini, Rugani, Barba, Hysaj; Moro, Valdifiori (65′ Ronaldo), Eramo; Verdi, Pucciarelli (60′ Shekiladze); Maccarone. a disposizione: Pelagotti, Martinelli, Castiglia, Accardi, Mario Rui, Pratali. Allenatore: Sarri

Reggina (4-5-1): Pigliacelli; Adejo, Lucioni, Ipsa, Barillà; Maicon, Sbaffo, Strasser (60′ Bochniewicz), Pambou (74′ Foglio), Fischnaller; Gerardi (53′ Contessa). a disposizione: Zandrini, Di Michele, Di Lorenzo, Dumitru, Frascatore, Dall’Oglio. Allenatori: Gagliardi-Zanin.

Marcatori: 10′ Maccarone, 22′ Pucciarelli, 34′ Rugani, 39′ Pucciarelli

Arbitro: Pairetto di Nichelino (assistenti: Ciancaleoni-Zivelli

Note-Ammoniti: Strasser, Adejo (R). Recupero: 0′ pt, 1′ st