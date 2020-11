Empoli-Reggina: Probabili formazioni, orario e dove vederla in streaming

Settima giornata del campionato di serie B. La Reggina in crisi di vittorie e di punti vola in Toscana per fare visita all’Empoli che, nonostante il ko di Venezia nell’ultimo turno, resta sempre in vetta alla graduatoria di serie B. Reggina reduce dalla sconfitta interna contro la Spal di domenica scorsa che non vince dalla seconda di campionato.

Empoli-Reggina, le scelte dei due allenatori

Il tecnico dei toscani avrà tutti gli effettivi a disposizione eccetto Moreo, il quale ha accusato un problema muscolare alla gamba e verrà sostituito da Bajrami sulla trequarti. Nessun dubbio per quanto riguarda il modulo che verrà adottato da mister Dionisi, che riproporrà il consueto 4-3-1-2 con tante certezze e pochissimi dubbi. Uno di questi ultimi è in difesa, dove Nikolaou e Casale si contendono una maglia da titolare, con il secondo in vantaggio sul greco. L’altro, invece. è sulla mediana, dove Ricci dovrebbe essere preferito ad Haas. Nessun dubbio in attacco, che verrà guidato dal tandem offensivo composto da La Mantia e Mancuso. Inamovibili anche Brignoli in porta ed i vari Fiamozzi, Romagnoli, Stulac e Bandinelli tra difesa e centrocampo.

Probabile formazione EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Casale, Romagnoli, Terzic; Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; La Mantia, Mancuso. All. Dionisi

La squalifica di Menez, il grave lutto di Lafferty, l’indisponibilità di Charpentier e le condizioni non ottimali di Vasic, costringono l’allenatore a due sole alternative possibili: schierare Rivas dal primo minuto come partner di Denis in attacco oppure scegliere un centrocampo a cinque con l’inserimento di Folorunsho in mediana e l’avanzamento di Nicola Bellomo sulla linea offensiva.

Negli altri reparti della Reggina dovrebbero essere confermati i calciatori scesi in campo dall’inizio nelle ultime gare degli amaranto. Guarna tra i pali e difesa a tre con Loiacono, Cionek e Delprato. Sugli esterni, nonstante resti viva la concorrenza di Situm e Di Chiara, dovrebbero essere ancora Rolando e Liotti ad occupare le due corsie, sostenendo i centrali Bianchi e Crisetig. Restano i dubbi, dunque, sul modulo iniziale (Toscano potrebbe anche optare per i due trequartisti Bellomo e Rivas dietro Denis) e su chi schierare dall’inizio al posto di Menez.

Probabile formazione REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Cionek, Delprato; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Rivas, Denis. All. Toscano

Empoli- Reggina diretta su DAZN

La gara tra Empoli e Reggina valida per il settimo turno di serie B (che ha preso il via ieri con la vittoria della Spal sulla Salernitana) si giocherà allo stadio Castellani di Empoli con il fischio d’inizio previsto per le ore 16. Come sempre per la serie B, tranne le eccezioni decise dalla Lega, sarà possibile per seguire Empoli-Reggina in streaming sulla piattaforma DAZN che ha acquistato i diritti di tutte le partite della serie cadetta.