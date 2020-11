Empoli-Reggina, le scelte di Toscano: Rivas e Bellomo affiancano il Tanque

Mescola le carte mister Toscano rispetto alle ultime partite, schierando un undici anti-Empoli molto diverso dalla squadra battuta nel turno precedente dall’Empoli. In difesa confermato Loiacono, insieme a lui giocheranno Gasparetto e Rossi, con Cionek in panchina e Delprato nel ruolo di tornante a destra; resta fuori Rolando, così come Liotti, al suo posto Di Chiara. Confermata la coppia Bianchi-Crisetig in mediana, come anche Bellomo e Denis in un reparto offensivo che sarà completato da Rivas.

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Terzic; Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Matos, Mancuso. A disposizione: Pratelli, Furlan, Olivieri, Casale, La Mantia, Zappella, Zurkowski, Damiani, Pirrello, Haas, Cambiaso, Parisi. Allenatore: Dionisi.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Delprato, Bianchi, Crisetig, Di Chiara; Bellomo; Rivas, Denis. A disposizione: Farroni, Cionek, Liotti, Peli, Rolando, Stavropoulos, De Rose, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Situm, Vasic. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo (Niccolà Pagliardini di Arezzo e Thomas Ruggieri di Pescara). Quarto uomo: Daniele Paterna di Teramo.