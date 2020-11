Empoli-Reggina: gennaio 2008, ci pensano Ceravolo e Campagnolo

12 gennaio 2008, serie A, penultima giornata di andata. Dopo aver battuto il Catania, la Reggina di Ulivieri rende visita all’Empoli, nello stadio dove un anno prima, sotto la guida di Mazzarri, rimontò 3 reti di svantaggio, spalancando le porte verso un’incredibile salvezza.

Nelle fila amaranto, si registrano sia la mancata convocazione di Nick Amoruso (a detta di Ulivieri, la possibile cessione al Parma ha reso il calciatore “poco tranquillo”), che il ritorno a casa di Bruno Cirillo, appena prelevato dagli spagnoli del Levante con la formula del prestito. Per sostituire Amoruso viene scelto Fabio Ceravolo, il quale dopo soli 2 minuti vive un’autentica favola: Missiroli sorprende la difesa azzurra ma non riesce ad indirizzare in porta a causa del terreno reso pesantissimo dalla pioggia, sulla palla si avventa l’attaccante di Locri che mette dentro a porta vuota. Primo gol con la Reggina e primo gol in A, festeggiati con una corsa sotto il settore ospiti (nella foto). Neanche il tempo di festeggiare tuttavia, che Modesto sbaglia un retropassaggio e Cirillo frana addosso a Buscé, portando l’arbitro a decretare il rigore per i toscani. Dal dischetto Saudati non sbaglia, dopo cinque minuti siamo già sull’1-1.

Al 15′, la compagine dello Stretto trema. Cirillo sbaglia l’intervento su Saudati, causando il secondo fallo da rigore. Dal dischetto si presenta ancora una volta lo stesso attaccante, ma Campagnolo si conferma specialista in materia, indovinando l’angolo di tiro e respingendo alla sua destra. Il risultato non cambia, al fischio finale la Reggina può salutare con soddisfazione un buon pareggio sul campo di una diretta concorrente. Un girone dopo, Reggina-Empoli deciderà la corsa alla salvezza di entrambe le squadre, ma questa è un’altra storia…

Di seguito, il VIDEO contenente gli highlights della gara (fonte canale youtube SOLO AMARANTO REGGINA SuperGreg).