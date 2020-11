Empoli-Reggina, Dionisi: “Ottima prestazione dei miei, risultato credo meritato”

Ultime News

Seconda sconfitta consecutiva per la Reggina, crollata nella ripresa a Empoli; per la squadra amaranto è anche la seconda gara di fila senza reti all’attivo. Questi i Top&Flop di Empoli-Reggina secondo RNP. TOP Bellomo...

Anche l’allenatore della Reggina, Domenico Toscano, dopo la sconfitta della sua squadra a Empoli commenta il match e analizza la situazione in casa amaranto dopo due ko consecutivi. “Potevamo fare molto meglio, noi non...

La Reggina esce dal rettangolo verde del ”Castellani” sconfitta per 3-0, frutto di una gara in cui gli uomini di Toscano non hanno mai avuto il pallino del gioco tra le loro mani. L’Empoli dimostra la propria...