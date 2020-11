Troppo Empoli per la Reggina: 3-0 al ”Castellani”

La Reggina esce dal rettangolo verde del ”Castellani” sconfitta per 3-0, frutto di una gara in cui gli uomini di Toscano non hanno mai avuto il pallino del gioco tra le loro mani. L’Empoli dimostra la propria superiorità, concretizza e, per lunghi tratti del gioco, tiene in balìa i calabresi, decisamente indolenti specie, in fase di finalizzazione. Succede tutto nella ripresa, dove i padroni di casa rifilano Il ”Castellani’, dunque, si conferma un incubo per la Reggina, che quest’oggi ha collezionato la sua tredicesima sconfitta nell’impianto toscano.

COSI’ IN CAMPO

Toscano cambia molto rispetto al solito, reinserendo Rossi nel trio difensivo (davanti a Guarna) con Gasparetto e Loiacono. Centrocampo invariato con Crisetig e Bianchi, mentre i cambiamenti si registrano con le fasce, affidate a Delprato e Di Chiara. In avanti, Bellomo alle spalle di Rivas e Denis.

PRIMO TEMPO

Pronti via e l’Empoli si catapulta subito in avanti con una fitta e rapida rete di passaggi che porta Bandinelli ad effettuare la prima conclusione del match, terminata sul fondo, dopo appena 43 secondi. Poche emozioni nei primi 45′, che vedono da una parte un’Empoli ben organizzato, in palla e con una rapidità notevole nella circolazione del pallone e dall’altra una Reggina con spirito combattivo e che cerca di sopperire alle molteplici assenze di giornata. Tanti i capovolgimenti di fronte da ambo le parti, poche le conclusioni in porta, con i due portieri che hanno corso pochi rischi nonostante la prima frazione si sia giocata a ritmi alti. Due conclusioni a vuoto degli uomini di Toscano, che vanno al tiro con Bellomo prima e Di Chiara poi, seppur entrambe risultino potenti ma del tutto fuori misura.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con l’ingresso in campo di Folorunsho per Rivas, con il centrocampista di proprietà del Napoli che si schiera alle spalle di Denis e che, dopo neanche cinque minuti, rimedia un cartellino giallo. Passano due minuti dal ritorno in campo ed i padroni di casa passano in vantaggio: incursione sulla sinistra di Bandinelli che punta Delprato e crossa in mezzo, Guarna buca l’uscita facendosi scavalcare dal pallone che giunge dalle parti di Mancuso, il quale di testa insacca a porta vuota. Gli uomini di Dionisi concretizzano in gol la superiorità dimostrata e dopo neanche dieci minuti trovano anche il raddoppio, dinnanzi ad una Reggina indolente ed impotente. Al 59′, infatti, Ricci innesca Matos, il quale scappa alle spalle della difesa calabrese portandosi a tu per tu con Guarna, che viene freddato da una potente conclusione rasoterra che si insacca in buca d’angolo.

L’unico acuto post svantaggio è di Bellomo, che con una girata al volo, da posizione defilata nei pressi del limite dell’area di rigore, tenta di sorprendere Brignoli, il quale però accompagna il pallone sul fondo con lo sguardo. Girandola di cambi per Toscano tra il 65′ ed il 75′, arco di tempo in cui fanno il loro ingresso in campo Situm, De Rose, Mastour e Vasic al posto di Delprato, Crisetig, Bellomo e Bianchi. Sostituzioni che però non sortiscono l’effetto sperato dal momento in cui la Reggina non riesce a sfondare, bensì incassa anche il gol del 3-0. Questa volta è a firma del neo entrato Olivieri che, servito nel centro sinistra dell’area di rigore, sterza mandando a vuoto Loiacono e batte Guarna.

Gara archiviata e tre punti in cassaforte per la squadra di Dionisi, che con un tondo 3-0 manda a casa a mani vuote una Reggina priva di idee e spunti, che colleziona la sua seconda sconfitta consecutiva.

a.c.