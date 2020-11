Empoli, l’osservato speciale: La Mantia, un bomber in panchina

Il capocannoniere azzurro è finito sorprendentemente in panchina, ma per gli amaranto può rivelarsi uno scoglio pericolosissimo in corso d'opera.

Tra le sorprese iniziali di questo Empoli-Reggina, nelle fila azzurre c’è il mancato inserimento di Andrea La Mantia nell’undici titolare. Non è da escludere che l’attaccante abbia avuto un problema dell’ultimo minuto, visto che si tratta del capocannoniere della compagine di Dionisi, leadership che condivide con Moreo (quest’ultimo è in lista indisponibili).

Dopo essere “esploso” con la maglia del Cosenza (13 reti nella stagione 2015/2016), il classe ’91 è stato protagonista anche con Virtus Entella e Lecce, realizzando 29 centri in due campionati di B, e contribuendo alla promozione in massima serie dei salentini. Anche in serie A, La Mantia era riuscito a trovare la via del gol (2. in dodici presenze), ma nello scorso mercato invernale ha fatto ritorno in cadetteria, sposando la causa empolese.

In questo campionato, ha già messo la sua firma nel successo in casa del Frosinone, e soprattutto nel derby interno col Pisa, vinto dalla compagine di Dionisi grazie alla sua doppietta. Per l’Empoli dunque, una possibile “arma” da usare in corso d’opera: alla difesa amaranto, il compito di neutralizzarla…