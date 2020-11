Empoli-Reggina, numeri a confronto: azzurri “di rimonta”, amaranto sempre a segno fuori casa

Empoli-Reggina, calcio d’inizio ore 16: numeri e curiosità sulla sfida del Castellani.

IL RUOLINO DI MARCIA-Gli azzurri, a quota 13, precedono gli amaranto di 6 lunghezze. Per gli uomini di Dionisi 4 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta, per quelli di Toscano 1 vittoria, 4 pareggi ed 1 sconfitta. Entrambe le squadre, hanno perso l’imbattibilità nello scorso turno, ad opera di Venezia e Spal.

L’EMPOLI IN CASA-Per i toscani, una buona partenza sul terreno amico. Dopo lo 0-0 col Monza, sono infatti arrivati i due successi consecutivi ai danni di Spal (2-1) e Pisa (3-1). In entrambi i casi, la vittoria è stata centrata in rimonta, visto che a passare per primi erano stati gli avversari. In partite ufficiali, Empoli non perde in casa dallo scorso 27 luglio, quando fu umiliato dal Cosenza (1-5).

LA REGGINA IN TRASFERTA-La vittoria lontano dal Granillo non è ancora arrivata, ma fuori casa, oltre ad essere imbattuta, la Reggina in campionato è riuscita ad andare sempre a segno (1-1 a Salerno, 1-1 a Chiavari, 2-2 a Lignano Sabbiadoro col Pordenone).

ATTACCHI CONTRO DIFESE- Numeri abbastanza simili, con i toscani leggermente avanti. Per quanto riguarda i gol realizzati, le marcature messe a segno dagli uomini di Dionisi sono 9, contro le 7 della Reggina. Alla voce gol subiti invece, alle spalle di Brignoli sono finiti 5 palloni, contro i 6 raccolti in fondo alla rete dal duo Plizzari-Guarna.

CLEAN SHEETS-In questo caso, percorso identico, con un clean sheet casalingo per parte: la difesa della Reggina è rimasta imbattuta solo contro il Cosenza, mentre quella dell’Empoli contro il Monza.

DAL DISCHETTO-In questi primi 6 turni, la Reggina ha avuto 2 rigori a favore, fallendoli entrambi con Denis (Cosenza e Spal). Per gli azzurri bilancio in perfetta parità, visto che lo “zero” alla voce rigori a favore, fa il pari con lo “zero” alla voce rigori contro. Per la Reggina invece, sono 2 i penalty a sfavore: uno sbagliato da Galano (Pescara) ed uno realizzato da Mancosu (Virtus Entella).

I CAPOCANNONIERI-Nel segno del 3. I capocannonieri azzurri sono La Mantia e Moreo (quest’ultimo, oggi pomeriggio non ci sarà), mentre al comando della classifica marcatori amaranto c’è Liotti. Tutti i calciatori in questione, hanno messo a segno 3 reti.

I PRECEDENTI-Le sfide giocate in terra toscana, vedono il marcato predominio da parte dei locali. Tra campionato e coppa Italia, la sfida è già andata in scena 18 volte, per un totale di 12 vittorie dell’Empoli, 6 pareggi ed 1 vittoria della Reggina.