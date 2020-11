Serie B: cuorisità, numeri e statistiche del prossimo turno cadetto

Torna in campo la serie B e, attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega pubblica le più importanti curiosità sul prossimo turno di campionato segnalate da Football Data.

– Il 19 giugno 1949 Spal-Salernitana fu 8-1 per i padroni di casa, che – ancor oggi – rappresenta, da un lato la massima vittoria emiliana in B, dall’altra il massimo k.o. campano. Nella Spal mattatore di giornata fu Frizzi (autore di una cinquina, una rete su rigore), poi doppietta di Badiali e Nesti per i padroni di casa, Taccola segnò per la Salernitana.

– In Cremonese-Vicenza di fronte due delle 6 squadre a caccia della prima vittoria stagionale: come grigiorossi e biancorossi, Cosenza, Pescara, Pisa e Virtus Entella. In B, l’ultima vittoria grigiorossa è un 2-1 al Menti sulla Juve Stabia del 17 luglio scorso, l’ultima veneta è datata 24 aprile 2017, 3-1 sul Novara allo stadio vicentino.

– Confronto tecnico inedito tra Cristian Brocchi e Alessandro Nesta in Monza-Frosinone, già compagni di squadra al Milan dal 2002/03 al 2004/05 e dal 2006/07 al 2007/08 (5 stagioni totali), vincendo assieme 1 campionato, 1 Supercoppa di Lega, 1 Coppa Italia, 2 Champions League, 2 Supercoppe Uefa, 1 Mondiale per Club. Brocchi ha giocato in rossonero nel corso della sua carriera 161 presenze segnando 6 reti, Nesta 326 partite ufficiali con 10 gol.

– Panchina 100 nel professionismo per Alessio Dionisi (Empoli), che somma finora 44 gettoni in Serie B, 38 in Lega Pro, 13 fra Coppa Italia e CoItalia di C, 4 in altri tornei post-season, con bilancio di 41 vittorie, 33 pareggi e 25 sconfitte, guidando Olginatese, Imolese, Venezia ed Empoli. L’esordio in Coppa Italia maggiore, Monza-Olginatese 2-1, 10 agosto 2014.

– Roberto Venturato sempre vittorioso, da allenatore, contro il Pescara: 6 su 6, con il “suo” Cittadella autore di 13 reti nelle ultime 3 stagioni di B.

– Grande ex di giornata in Reggiana-Venezia il mister arancioneroverde Paolo Zanetti, calciatore granata dal gennaio 2012 al settembre 2014, con 36 presenze ed 1 gol in match ufficiali.