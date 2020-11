Reggina, grave lutto per Lafferty: muore la sorella Sonia

Il calciatore in viaggio per tornare in famiglia in questo momento di dolore

Gravissimo lutto per Kyle Lafferty, attaccante della Reggina. Lo si apprende dal sito della Reggina che attraverso una nota ufficiale comunica che “il Presidente Luca Gallo e la Reggina, in tutte le sue componenti, si stringe attorno al calciatore amaranto Kyle Lafferty, in questo momento di dolore per la prematura scomparsa della cara sorella Sonia. Alla famiglia Lafferty vanno le nostre più sentite condoglianze”. L’attaccante nordirlandese, da quanto filtra, sarebbe già partito per far rientro a casa, nella sua Nazione e restare vicino alla famiglia in questo momento di assoluto dolore e difficoltà per la scomparsa della giovane sorella Sonia.

Anche la redazione di Reggionelpallone esprime la propria vicinanza al calciatore amaranto.