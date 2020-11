La storia di Empoli-Reggina: un solo successo amaranto, ma quel 3-3 del 2007…

Verso Empoli-Reggina, la vittoria in terra toscana manca dal 1979. Bilancio deficitario, ma allo stadio Castellani è legato uno dei ricordi più belli di sempre.

Empoli-Reggina torna a distanza di sei anni, l’ultima sfida fu dominata dagli azzurri: 4 gol in poco meno di 40 minuti per la compagine di Sarri, che affossò in maniera pressoché definitiva le residue speranze di salvezza degli amaranto, guidata dall’inedito duo Zanin-Gagliardi.

Quella di sabato, sarà la 18esima edizione per quanto concerne le gare di campionato. La Reggina ha centrato una sola vittoria, ottenuta peraltro nel debutto assoluto al Castellani: il 18 gennaio del 1979, decise la rete di Pianca. Tradizione negativa soprattutto riguardo le ultime cinque sfide, che hanno visto la compagine dello Stretto uscire imbattuta da Empoli soltanto in una occasione.

Nonostante il bilancio deficitario (10 vittorie dei padroni di casa, sei pareggi ed un successo amaranto), nessuno da queste parti potrà mai dimenticare il 3-3 ottenuto in rimonta nel 2007, che di fatto valse alla Reggina di Mazzarri una delle più grandi imprese del calcio italiano.

Di seguito, tutte le formazioni ed i marcatori amaranto.

SERIE C1 78-79, 17^ giornata (28/1/1979)

Empoli-Reggina 0-1

Reggina: Tortora, Olivotto, Tasca, Spinelli, Scoppa, Battiston, Pianca, Ferri, Bortot, Caruso, Snidaro. Allenatore: Scoglio.

Marcatore: Pianca.

SERIE C1 79-80, 33^ giornata (1/6/1980)

Empoli-Reggina 0-0

Tortora, Cuttone, Olivotto (Ballerina), Snidaro, Dariol, Battiston, Rossi, Ferri, Bortot, Scarrone, Spinella, Allenatore: Buffoni.

SERIE C1 82-83, 16^ giornata (16/1/1983)

Empoli-Reggina 1-0

Reggina: Vettore, Geria, De Giovanni (Coppola), Re, Rocco, Saviano, Grandi, Sciannimanico, Segoni, Donati, Cotroneo. Allenatore: Scoglio.

Marcatore: 24′ st Piccioni.

SERIE B 88-89, 17^ giornata (8/1/1989)

Empoli-Reggina 3-0

Reggina: Rosin, Bagnato, Attrice, Pozza (Orlando), Sasso, Mariotto, Toffoli, Cotroneo (Visentin), De Marco, Catanese, Onorato. Allenatore: Scala.

Marcatore: 21′ pt, 26′ pt e 32′ st Baiano.

SERIE C1 B 94-95, 21^ giornata (19/2/1995)

Empoli-Reggina 0-0

Reggina: Merlo, Vincioni, Poli, Carrara, Cevoli, Marin, Toscano (Giacchetta), Mariotto, Visentin (Pasino), Manari, Aglietti. Allenatore: Zoratti.

SERIE B 96-97, 32^ giornata (4/5/1997)

Empoli-Reggina 1-0

Reggina: Scarpi, Montalbano (Napoli), Atzori, Napolitano, Poli, De Vincenzo (Visentin), Perrotta (Bitetti), Sesia, Giacchetta, Pasino, Marino. Allenatore: Guerini.

Marcatore: 9′ pt Cappellini.

SERIE B 2001-2002, 28^ giornata (17/3/2002)

Empoli-Reggina 2-1

Reggina: Belardi, Jranek, Vargas, Franceschini (Dionigi), Morabito (Vicari), Leon, Veron, Mozart, Casale, Savoldi (Alvarez), Bogdani. Allenatore: Colomba.

Marcatori: 16′ st Di Natale (E), 26′ st Vicari (R), 47′ st Mirri (E).

SERIE A 2002-2003, 10^ giornata (17/11/2002)

Empoli-Reggina 4-2

Reggina: Castellazzi, Jranek, Vargas, Franceschini, Morabito, Rastelli (Mesto), Paredes, Mozart (Savoldi), Cozza (Falsini), Nakamura, Di Michele. Allenatore: De Canio.

Marcatori: 3′ pt Di Natale (E), 6′ pt rig. Nakamura (R), 39′ pt Di Natale (E), 8′ st Rocchi (E), 36′ st Vargas (R), 45′ st Di Natale (E).

SERIE A 2003-2004, 2^ giornata (14/9/2003)

Empoli-Reggina 1-1

Reggina: Leisal, Jranek (Martinez), Sottil (Torrisi), Franceschini, Falsini, Tedesco, Baiocco, Mozart, Cozza (Nakamura), Di Michele, Bonazzoli. Allenatore: Colomba.

Marcatori: 27′ pt Mozart (R), 40′ pt Di Natale (E).

SERIE A 2005-2006, 11^ giornata (5/11/2005)

Empoli-Reggina 3-0

Reggina: Pavarini, Cannarsa, De Rosa, A.Lucarelli, Modesto, Mesto, Paredes (Carobbio), Biondini, Cozza, Vigiani, Missiroli (Cavalli-Ceravolo). Allenatore: Mazzarri.

Marcatori: 7′ pt Rigano, 22′ st Tavano, 45′ st Vannucchi.

SERIE A 2006-2007, 37^ giornata (20/5/2007)

Empoli-Reggina 3-3

Reggina: Campagnolo, Lanzaro (Nardini), Aronica, A.Lucarelli, Mesto (Vigiani), Amerini (Gazzi), Tedesco, Modesto, Foggia, Amoruso, Bianchi. Allenatore: Mazzarri.

Marcatori: 9′ pt Vannucchi (E), 22′ pt Moro (E), 23′ pt Vannucchi (E), 7′ st Vigiani (R), 11′ st e 39′ st rig. Amoruso (R).

SERIE A 2007-2008, 18^ giornata (12/1/2008)

Empoli-Reggina 1-1

Reggina: Campagnolo, Lanzaro, Valdez, Cirillo, Vigiani, Barreto, Cascione (Tognozzi), Cozza, Modesto, Missiroli, Ceravolo (Stuani). Allenatore: Ulivieri.

Marcatori: 2′ pt Ceravolo (R), 5′ pt rig. Saudati (E).

SERIE B 2009-2010, 13^ giornata (6/11/2009)

Empoli-Reggina 2-0

Reggina: Cassano; Lanzaro, Cascione, Costa, Buscè (39′ st A.Viola), Carmona, Morosini, Rizzato (5′ st Barillà), Brienza, Bonazzoli, Pagano (24′ st Missiroli). Allenatore: Iaconi.

Marcatori: 41′ pt Marianini, 16′ st Coralli.

SERIE B 2010-2011, 32^ giornata (21/3/2011)

Empoli-Reggina 1-0

Reggina: Puggioni, Adejo, Costa, Acerbi, Laverone (31′ st Sarno), Rizzo, Viola N. (27′ st Montiel), De Rose (19′ st Campagnacci), Rizzato, A.Viola, Bonazzoli. Allenatore: Atzori.

Marcatore: 16′ st Forestieri.

SERIE B 2011-2012, 6^ giornata (26/9/2011)

Empoli-Reggina 3-2

Reggina: Kovacsik, Cosenza, Emerson, A.Marino (Ragusa), D’Alessandro, Rizzo (Barillà), De Rose (Campagnacci), Rizzato, Missiroli, Ceravolo, Bonazzoli. Allenatore: Breda.

Marcatori: 4′ pt Saponara (E), 8′ pt Signorelli (E), 13′ st Tavano (E), 43′ st Missiroli (R), 47′ st Ragusa (R).

SERIE B 2012-2013, 1^ giornata (25/8/2012)

Empoli-Reggina 1-1

Reggina: Baiocco, Adejo, Freddi, Di Bari, Melara, Rizzo (Armellino), Barillà, Rizzato, Sarno, Ceravolo (Fischnaller), Comi (Viola). Allenatore: Dionigi.

Marcatori: 11′ pt Pucciarelli (E), 10′ st Ceravolo (R).

SERIE B 2013-2014, 28^ giornata (22/3/2014)

Empoli-Reggina 4-0

Reggina: Pigliacelli, Adejo, Lucioni, Ipsa, Barillà, Maicon, Sbaffo, Strasser (Bochniewicz), Pambou (Foglio), Fischnaller, Gerardi (Contessa). Allenatore: Zanin/Galiardi.

Marcatori: 22′ Maccarone, 29 Pucciarelli, 34′ Rugani, 39′ Pucciarelli.