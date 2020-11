Empoli-Reggina, la probabile formazione azzurra: Mancuso e La Mantia in attacco

Dimenticare in fretta l’amara sconfitta di Venezia e difendere il primo posto condiviso con Chievo e Frosinone. Sarà l’obiettivo dell’Empoli di mister Dionisi, che domani alle ore 16 sarà chiamata a sfidare la Reggina tra le mura amiche del ”Castellani”.

Il tecnico dei toscani avrà tutti gli effettivi a disposizione eccetto Moreo, il quale ha accusato un problema muscolare alla gamba e verrà sostituito da Bajrami sulla trequarti. Nessun dubbio per quanto riguarda il modulo che verrà adottato da mister Dionisi, che riproporrà il consueto 4-3-1-2 con tante certezze e pochissimi dubbi. Uno di questi ultimi è in difesa, dove Nikolaou e Casale si contendono una maglia da titolare, con il secondo in vantaggio sul greco. L’altro, invece. è sulla mediana, dove Ricci dovrebbe essere preferito ad Haas.

Nessun dubbio in attacco, che verrà guidato dal tandem offensivo composto da La Mantia e Mancuso. Inamovibili anche Brignoli in porta ed i vari Fiamozzi, Romagnoli, Stulac e Bandinelli tra difesa e centrocampo.

LA PROBABILE FORMAZIONE AZZURRA

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Casale, Romagnoli, Terzic; Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; La Mantia, Mancuso. All. Dionisi

BALLOTTAGGI: Casale/Nikolaou 55-45%, Ricci/Haas 55-45%

INDISPONIBILI: Moreo

Si ringrazia Alessio Cocchi di PianetaEmpoli.it per la collaborazione