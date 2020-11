Empoli-Reggina, la probabile formazione amaranto: Toscano studia il sostituto di Ménez

Sono scelte quasi obbligate quelle del tecnico della Reggina, Domenico Toscano, per la sfida di domani a Empoli contro i toscani di Dionisi (alla sua centesima panchina). La squalifica di Menez, il grave lutto di Lafferty, l’indisponibilità di Charpentier e le condizioni non ottimali di Vasic, costringono l’allenatore a due sole alternative possibili: schierare Rivas dal primo minuto come partner di Denis in attacco oppure scegliere un centrocampo a cinque con l’inserimento di Folorunsho in mediana e l’avanzamento di Nicola Bellomo sulla linea offensiva.

Negli altri reparti della Reggina dovrebbero essere confermati i calciatori scesi in campo dall’inizio nelle ultime gare degli amaranto. Guarna tra i pali e difesa a tre con Loiacono, Cionek e Delprato. Sugli esterni, nonstante resti viva la concorrenza di Situm e Di Chiara, dovrebbero essere ancora Rolando e Liotti ad occupare le due corsie, sostenendo i centrali Bianchi e Crisetig. Restano i dubbi, dunque, sul modulo iniziale (Toscano potrebbe anche optare per i due trequartisti Bellomo e Rivas dietro Denis) e su chi schierare dall’inizio al posto di Menez.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Cionek, Delprato; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Rivas, Denis. All. Toscano

Ballottaggi: Rivas (60%)- Florunsho (40%)

Indisponibili: Plizzari, Faty, Charpentier, Lafferty, Ménez (squalificato)

a.c.