Empoli-Reggina, i convocati di Dionisi: due recuperi, out Moreo

Tutti gli uomini a disposizione di mister Dionisi per la sfida di domani con la Reggina

Sono 24 i convocati di mister Alessio Dionisi per la gara contro la Reggina, valida per la settima giornata di andata del Campionato di Serie B in programma domani, sabato 7 novembre 2020, alle ore 16.00 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli.

Il tecnico dei toscani ritrova Zurkowski (nelle ultime settimane fermato dal covid) e Pirrello (fino a qualche giorno fa fuori per mal di schiena), ma perde una pedina per lui molto importante quale Moreo, fermato da un problema muscolare.

Di seguito, i convocati azzurri per la gara di domani:

PORTIERI: Brignoli, Furlan, Pratelli

DIFENSORI: Casale, Fiamozzi, Nikolaou, Parisi, Pirrello, Romagnoli, Terzic, Viti, Zappella

CENTROCAMPISTI: Bajrami, Bandinelli, Cambiaso, Damiani, Haas, Ricci, Stulac, Zurkowski

ATTACCANTI: La Mantia, Mancuso, Matos, Olivieri.